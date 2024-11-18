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慶台灣隊挺進東京！著棒球元素「免費揮棒」、滑輪場加贈1hr

▲大魯閣棒壘球打擊場、Roller186滑輪場即日起至11月22日祭出優惠。（圖／大魯閣提供）

▲憑大巨蛋12強比賽門票，或穿戴棒球元素的民眾，可於10間大魯閣打擊場指定球道免費揮棒。（圖／大魯閣提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2024世界棒球12強賽捷報頻傳，讓全民燃起棒球魂，大魯閣棒壘球打擊場、Roller186滑輪場即日起至11月22日祭出優惠，包含指定球道免費揮棒、滑輪場加贈一小時，大約可省下125至300元不等。

▲「Roller186」是大魯閣集團旗下滑輪場的第四個館別，將在7/1起進軍台北小巨蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北小巨蛋「Roller186」是大魯閣集團旗下第4個滑輪場。（圖／記者彭懷玉攝）

大魯閣集團即日起祭出雙優惠，即日起至11月22日，憑大巨蛋12強比賽門票，或穿戴棒球元素的民眾，可於全台10間大魯閣打擊場指定球道免費揮棒，業者表示，一次可打15至20球，約能省下299元。同時，大魯閣Roller186滑輪場亦同步歡慶，凡購買指定票種，即可享有滑輪一小時加時免費，依4個館別不同，平日最少可省125元、假日可省175元左右。

▲大魯閣棒壘球打擊場、Roller186滑輪場即日起至11月22日祭出優惠。（圖／大魯閣提供）

▲Roller186滑輪場即日起至11月22日贈一小時免費。（圖／大魯閣提供）

全台瘋棒球熱潮延燒，台灣隊在與澳洲隊的關鍵一戰中成功取勝，順利晉級，11月20日至24日將前往東京展開更激烈的比賽。賽事期間，大魯閣棒壘球打擊場吸引許多球迷親自站上打擊區，體驗揮棒樂，場館人潮明顯提升並帶動業績成長。為了回饋熱血民眾支持，大魯閣再加碼祭出天天免費打活動，讓球迷省荷包，與全民並肩分享台灣棒球的榮耀時刻。

關鍵字： 2024世界棒球12強 大魯閣棒壘球打擊場 Roller186滑輪場

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