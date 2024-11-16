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今天衝了！GODIVA「霜淇淋買1送1」快閃2天搶

▲GODIVA。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA霜淇淋限時2天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

等到了！比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」祭出限時「霜淇淋買1送1」優惠，即日起連2天開跑，霜淇淋控的小確幸趕緊收下。

GODIVA於今（16）日、明（17）日限時2天祭出「霜淇淋買1送1」優惠，凡於指定門市購買綜合口味霜淇淋，即可獲得「買支送券」、「買杯裝冰買杯送券」好康，各門市數量有限、售完為止，兌換期限為11月18日起至12月15日止，口味則開放任選；其霜淇淋是嚴選比利時進口巧克力製成，還能吃到各自代表的純手工巧克力刨花捲片，更添濃郁口感。

霜淇淋買支送券門市有微風廣場GF、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B1F、林口三井1F、信義遠百A13 GF、華泰名品城2F、台茂購物中心1F、台中新光三越B2F、台中Lalaport1F、南紡購物中心B1F、台南三井1F、漢神百貨B3F、漢神巨蛋B1F、SKM Park1F。

霜淇淋買杯送券門市則有南西三越B2F、微風南京1F、站前三越B2F、大江購物中心1F、台中大遠百B1F、新光三越西門B2。

▲▼BHC炸雞 。（圖／業者提供）

▲BHC炸雞限時買1送1 。（圖／業者提供）

另，本周末還有「BHC炸雞買1送1」優惠，即日起連2天「外帶翅腿組合M份量炸雞買1送1」，限當日有販售之口味任選，贈送品項須同口味同部位，每日限量50組。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 GODIVA 買1送1 霜淇淋 BHC炸雞

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