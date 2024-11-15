台南奇美「2024聖誕周末」亮點搶先看！絕美耶誕樹、爽逛百攤市集

▲台南奇美博物館「2024奇美聖誕周末」活動將登場，夢幻聖誕樹搶先亮相。（圖／台南奇美博物館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南奇美博物館宣布，一年一度的「2024聖誕周末」將於12月14日起連續2個周末登場，每年備受矚目的幸福聖誕樹則從即日起亮相。今年活動不僅有經典的聖誕大舞會、聖誕市集、戶外星光電影、音樂與舞蹈表演、精采展覽等，更首度推出歐式水景庭園DJ音樂派對、富有騎士精神的西洋劍展演等全新企劃，預售票即日起開賣。

今年奇美博物館「2024聖誕周末」以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，靈感來自於年度特展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》，而每年備受矚目的「幸福聖誕樹」即日起率先登場。

▲幸福聖誕樹夜晚點燈美景。

今年聖誕樹主打西洋傳統節慶的經典氛圍，樹身以綠色樹體搭配金、紅、藍三色彩球，堆疊出繽紛層次感，底座則以紅色、金色幾何圖形交錯，帶出華麗貴氣的喜悅情境，自即日起展出至明年1月7日止，每日傍晚5點30分至晚上10點燈，在聖誕周末夜晚則會有聖誕燈光秀展演。

▲今年也有聖誕老公公見面會。

此次活動還有熱鬧的聖誕大舞會，讓民眾與聖誕老公公相見歡，與超過百家風格攤位齊聚的聖誕市集，更有「豪華聖誕大餐」特別企劃，從香氣四溢的黑松露牛排、外酥內軟的炙燒烏魚子，到超級澎湃的海鮮燉飯，以及料多豐盛的熱狗堡、潛艇堡、龍蝦三明治等，要讓遊客享受飽足又可口的異國美食百匯。

▲更首創「歐式水景庭園」DJ派對。

館方更首度於奇美博物館的私房景點「歐式水景庭園」舉辦DJ派對，營造西洋節慶的浪漫氣息，另有藝術廳沙龍音樂會、西洋劍展演等。值得一提的是，去年首度推出就秒殺的「名琴饗宴」音樂會，今年回應民眾期待加場演出，並端出極為稀珍的皇家國王名琴，包括世界公認最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，民眾只需在現場以100元加購，就能聆賞由製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）所打造、超過400年歷史的傳奇琴音。

「2024聖誕周末」將於12/14（六）、12/15（日）、12/21（六）、12/22（日）每天下午2點至晚上10點展開，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起開賣。