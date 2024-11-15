新手去東京的交通與購物攻略　新宿高島屋安心優質購物體驗＆新宿必看景點推薦

圖、文／新宿高島屋百貨提供

對於第一次造訪東京的遊客來說，除了晴空塔與東京鐵塔、淺草寺雷門等必逛景點之外，新宿也是是、一個絕對不可錯過的景點。不但是東京都廳的所在處，新宿百貨公司林立，是一個購物天堂。另外也有可以感受到四季景色的「新宿御苑」與充滿懷舊氣息，有許多居酒屋可以品嚐到日式小吃的「思出横丁」。





▲新宿是同時可以滿足購物與體驗日本文化的區域。

想在百貨商場眾多的新宿，一次滿足全家購物與購買特色伴手禮的話，特別推薦到「新宿高島屋」。這裡不僅擁有眾多國際頂級品牌和精選日本品牌，更以其優雅的購物環境和無與倫比的日式服務著稱。同時提供外國遊客專屬優惠與退稅服務，還有中文的人員提供諮詢服務，以及免費的Wi-Fi可以使用。從進門的那一刻起，就能感受到日本獨特的服務文化。

地理位置絕佳 交通便捷

從成田機場到新宿的話，建議搭乘成田特快「N'EX」。這是從成田國際機場到東京、品川、澀谷、新宿、橫濱等東京都主要城市直通的特快列車。途中沒有換車壓力。到新宿JR車站也只需要1小時20分鐘。

新宿高島屋直接連接JR車站，從JR「新宿站」新南剪票口、Miraina Tower剪票口步行2分鐘，就算下雨天也可以方便到達。

另外從都營新宿線、都營大江戶線、京王新線於「新宿站」下車，步行5分鐘。或是搭東京地鐵副都心線於「新宿三丁目站」下車，步行3分鐘（直通地鐵B1層）就可以到達。從新宿高速巴士總站也只需步行2分鐘，交通非常方便。

如果是從羽田機場前往新宿的話，搭乘京急機場線到品川車站後換搭JR山手線到JR車站也是蠻方便的。





▲新宿高島屋直接連接JR新宿車站下雨天也不用擔心 可以方便購物。

遊客專屬優惠95折優惠與退稅服務

來到新宿高島屋千萬記得在購物前先到11樓免稅櫃台，或直接在大部分專櫃出示護照領取「TAKASHIMAYA SHOPPER'S CARD」。

單筆購滿3,000日圓（未稅）以上就可享有95折優惠！（有部分不能優惠的商品。台灣的電子支付「街口、全支付、玉山Wallet」不適用95折優惠）

新宿高島屋TAKASHIMAYA SHOPPER'S CARD的圖案是穿著和服的HELLO KITTY配上富士山與新宿的高樓，是和風配上現代感的設計。

短期停留的遊客，購物滿5,000日圓（未稅）以上還可辦理退稅。

※詳細使用規則請參考新宿高島屋官方網站。





▲活用TAKASHIMAYA SHOPPER'S CARD，可以享受國外旅客專屬優惠。

親子友善的寬敞舒適 讓人安心的購物環境

新宿高島屋入駐的Takashimaya Times Square，地上有14層、地下有1層，除了百貨公司之外，還有大型專賣店與各種餐廳，新宿高島屋更以其優雅的購物環境和無與倫比的日式服務著稱。

在2樓連接JR新宿車站的出入口處，有提供赴日旅客的專屬諮詢櫃檯，有會中文的服務人員，可以用中文來諮詢喔！

館內還有免費Wi-Fi可以使用，與家人一起來逛時就算手機沒有訊號，也可以使用館內提供的Wi-Fi來上網，跟家人保持聯繫。

此外，館內還有嬰兒休息室，裡面有更換尿布的空間，以及可以提供哺乳的座位。哺乳的座位也都貼心裝上拉簾，可以確保個人隱私。





▲提供給有小baby的家族 貼心的嬰兒休息室。

賣場的通道也很寬敞，就算推娃娃車，也可以悠閒的購物。還有給輪椅與娃娃車、行動不便的客人專用的電梯，不論硬體或軟體上都可以感受到以客為尊的服務。

另外在1樓JR車站口外面也有投幣式置物櫃，可以放大件行李，萬一不小心買太多的話，新宿高島屋有提供寄送商品服務，還可以請新宿高島屋寄送商品到下塌酒店。(僅限於免稅金額超過2萬日幣以上的客人，也只能寄送到有配合的酒店。請在11樓免稅櫃檯諮詢)





▲專用電梯、投幣式置物櫃與赴日旅客的專屬館內諮詢櫃檯。

國際精品與日本品牌匯集 滿足全家需求

在新宿高島屋除了有世界一流的精品品牌Hermès 、CHANEL、Louis Vuitton等品牌外，日本的各式品牌專櫃也匯集於此。

B1為食品與伴手禮，1樓～2樓是國際精品與化妝品、女士配件等。3樓也有許多國際精品的專櫃，4樓是男女服飾與珠寶・手錶，5～7樓是男女時裝，8樓為男裝與運動服飾用品。9樓是高爾夫用品與童裝、玩具等。10樓是家庭用品、畫廊、健康食品，11樓為免稅櫃檯與特賣會場等。12樓～14樓為餐廳。國人喜歡的UNIQLO位在12樓，可以挑許完服飾後在樓上用餐。

詳細新宿高島屋樓層簡介







▲新宿高島屋擁有豐富的時裝品牌可以供赴日旅遊消費者選擇。

日本各地伴手禮 一次輕鬆購齊

來到日本購買精緻與美味的日本伴手禮，是許多人到日本時的樂趣之一。想要一次購齊各式伴手禮，不需要東奔西跑，因為在新宿高島屋B1的「銘菓百選」匯集了日本47個都道府縣的當地特色點心。依照區域分類，從北海道到九州與沖繩的知名伴手禮都可以在此輕鬆購齊。





▲在高島屋的「銘菓百選」可以一次購齊日本各地銘菓。

此外深受台灣人喜愛的京都仙貝品牌「小倉山莊」，與高湯品牌「茅乃舎」的也都可以在B1的食品區購買到。

其他新宿高島屋伴手禮推薦

水果與甜點控的天堂

來到日本吃當地的水果或是水果做甜點，也是許多人來日本時想要體驗的重點之一。位於B1的生鮮超市內可以選購到當季的美味水果，回到下塌酒店時慢慢品嚐享用。

另外在5樓有一家TAKANO Fruit Parlor(タカノフルーツパーラー)，是日本非常有名的甜點店，主要都是使用當季水果做出蛋糕或是聖代。選擇種類豐富，新鮮好吃，適合全家人帶小朋友一起來享用喔～





▲日本的新鮮美味的水果可以在新宿高島屋地下一樓的生鮮賣場購買到。

日式與國際美食的饗宴

地上14層、地下1層的新宿高島屋，除了是非常適合購物的百貨公司之外，餐廳的選擇也非常豐富。

餐廳位於12樓到14樓，台灣人到日本必吃的燒肉、壽司、天婦羅或是鰻魚飯等料理，都可以在此品嚐到喔！

喜歡燒肉的朋友可以試試「燒肉TORAJI（焼肉トラジ）」，壽司則有「築地玉壽司」或是「小樽政壽司（おたる政寿司）」可以選擇。

有百年歷史的天婦羅專賣店「新宿綱八（新宿つな八）」也有在此展店。

此外，想嘗試鰻魚飯或是鰻魚三吃的人，可以到「赤坂HUKINUKI（ふきぬき）」來大塊朵頤一番。





▲在新宿高島屋可以享用到各式美食。

新宿高島屋周邊推薦景點

新宿高島屋不只是絕佳的購物地點，周邊也有許多值得一去，可以感受到日本文化與欣賞到美麗景色的景點。在購物之餘，不妨一起造訪這些景點。

東京都廳展望室

東京都廳展望室位於東京都廳大樓的45樓，東京都廳展望室免費欣賞東京的城市景觀。從202公尺的高度，除了能將新宿御苑、明治神宮等觀光景點盡收眼底，天氣好的時候，還能眺望東京晴空塔和富士山。

這裡最熱門的時段是傍晚，看著東京這座大都市漸漸被夜幕籠罩，令人感動不已。

展望室分為南北兩個，可以欣賞到不同的景色，不過北展望室從今年11月到明年1月暫停開放。看時間但入場都平均要等約20～30分鐘。(依照不同季節與時間帶，等待時間會有所改變)展望室內還設有咖啡廳等商店，可以一邊欣賞風景一邊休息。從新宿高島屋往西步行約20分鐘即可抵達。





▲從東京都廳展望室可以一覽東京的城市景觀。

新宿御苑

新宿御苑原本是江戶時代藩主的宅邸，後來改建為皇室庭園。這裡除了日式庭園之外，還有中式建築「台灣閣」和西式庭園等，融合了多元文化的特色，一年四季都能欣賞到不同的自然景觀。

春天，園內約1000棵櫻花盛開，是東京著名的賞櫻景點之一，總是吸引大批遊客前來。5月的玫瑰園也相當美麗，推薦大家在初夏時節來訪。到了秋天，楓葉將庭園染成一片鮮紅，美不勝收。

從新宿高島屋往東步行約10分鐘，即可抵達新宿門的售票處。這裡是遠離塵囂，悠閒散步的最佳地點。新宿御苑早上9點開園，閉園時間則會隨著季節調整，介於下午4點到6點半之間。

▲一年四季都能欣賞到不同的景觀的新宿御苑 園內還有中式建築「台灣閣」。

思出橫丁

思出橫丁位於新宿西口，是一條狹窄巷弄裡有多間小型居酒屋的區域。巷弄裡掛滿了燈籠，充滿懷舊的昭和時代氛圍。

這裡可以品嚐到烤雞串、牛雜煮、拉麵等各種日本庶民美食。寒冷的季節裡，來一碗熱騰騰的關東煮，配上酒，更是別有一番風味。

巷弄裡櫛比鱗次的居酒屋，每家店都各有特色，可以輕鬆走進去用餐，也是這裡的魅力之一。老饕們甚至會在一天之內光顧好幾家不同的店。推薦給想體驗日本居酒屋文化的人。從高島屋新宿店沿著鐵路往北走約10分鐘，就能看到思出橫丁了。





▲思出橫丁位於新宿西口，再次可以體驗到日式的傳統小吃與庶民美食。

看完以上介紹是否加深對新宿的了解了嗎？

新宿高島屋是追求品質與品味的購物者的天堂。這裡不僅提供了豐富多樣的產品選擇，還讓您能夠享受到專業細緻的日式服務，無論是第一次來日本還是多次造訪，這裡都會讓您有一個難忘的購物體驗。趕快筆記下來，下次到東京時，親自到此體驗購物樂趣與品嚐美食吧。

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