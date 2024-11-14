康青龍跨界聯名蛋仔派對！限定紙杯、飲品一次看　還送買1送1券

▲「康青龍X蛋仔派對」跨界推出聯名紙杯、飲料 。（圖／康青龍提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「康青龍」首度跨界合作派對手遊「蛋仔派對」，不僅推出3款超吸睛聯名紙杯，通通看得到蛋仔們的可愛模樣，同步打造3款專屬飲品，即日起於全門市上市，還送蛋仔派對虛寶卡、指定飲品買1送1券。

「康青龍X蛋仔派對」聯手推出3款限定紙杯，特意選用藍、黃、青等鮮艷顏色搭配萌萌蛋仔們的模樣，一旁還有「多加點冰，生活開心」、「為你打氣，喝出動力」等標語，可愛又療癒，即日起於全門市購買飲品即可獲得。

▲同步推出3款聯名飲品。

同步推出3款聯名飲品，「藍星晶球」把藍柑橘變身為醇厚奶茶，搭配寒天晶球，打造細緻滑順口感；「粉桃蜜球」選用蜜桃果肉加入雙色黑白珍珠，是款無咖啡因飲品；「金月芋球」則以沁心金萱作為茶底，再放進台灣在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜製成的雙色小芋圓，咀嚼口感滿分。

為歡慶新品上市，即日起至11月19日豪送「金月芋球買1送1券」，每人2張領完為止，限於龍來訂線上點餐使用；期間加碼至門市或龍來訂線上點餐自取任一杯聯名飲品，還可獲得「蛋仔派對虛寶卡」1張，購買兩杯即可獲得2張，以此類推。

▲「先喝道X台灣運彩」跨界推出聯名飲料紙杯。（圖／先喝道提供）

另，世界12強棒球錦標賽強勢開打，為幫中華隊應援，先喝道跨界找來台灣運彩聯名推出限量飲料杯，每一款紙杯皆充滿棒球元素，不僅有投手奮力投球的模樣，還有選手用力打擊的造型，搭配「就一起為棒球喝彩」、「BASEBALL」等文字，打造滿滿應援氛圍感，即日起只要於門市購買飲品即可獲得。

同步推出限時優惠，11月16日、11月18日祭出「硬頸系列第2杯半價」優惠活動；硬頸乳茶是選用輕焙穀麥茶搭配獨家配料「麻粿」的組合，麻粿是由糯米粉與玉米粉按特定比例混合，攪拌均勻後蒸熟而成，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁。