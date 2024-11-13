住ClubMed馬爾地夫度假村每人現省5萬　私人露台酒店看海邊聖誕樹

▲Club Med馬爾地夫卡尼島經典水上屋。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻年末與寒假旅遊商機，全包式度假品牌「Club Med」推出優惠，即日起至11月30日為止，預訂寒假出發馬爾地夫卡尼島，6天4夜水上屋每人最高現省5萬元；泰國普吉島Club Med，12月底前出發5天4夜每人4萬2100元起，機票、住宿、餐點、酒水暢飲全包，還有兒童俱樂部、水陸活動任玩，而峇里島Club Med機票與食宿全包3萬8700元起。

▲Club Med馬爾地夫卡尼島水上屋能欣賞絕美夕陽，並在G.O帶領下感受一系列獨特體驗。

▲搭配虎航直飛航班，到Club Med泰國普吉島玩更方便。

Club Med向來以提供全包式度假服務著稱，讓旅客入住村內就免煩惱玩樂行程，還有專業G.O帶你玩，除了上述馬爾地夫與普吉島外，此次優惠還包括「沖繩石垣島度假村」，獨家釋出春節限時限定梯次，1月30日出發的直飛全包式假期，5天4夜含直飛機票，每人4萬8800元起，航程時間僅55分鐘就能到；峇里島Club Med則搭配華航或長榮直飛航班，寒假期間出發，5天4夜行程全包含機票每人3萬8700元起。

而針對年末，凡預訂印尼民丹島度假村並在12月底前出發，3晚食宿假期每人最低2萬元起不含機票，再送免費來回船票，兩人同行現省6000元，與朋友一起前往新加坡後花園，在絕美銀白私人沙灘的放鬆身心。

▲▼馬爾地夫卓美亞酒店·奧拉哈利島。（圖／業者提供）

而馬爾地夫唯一擁有開闊私人屋頂露台的「馬爾地夫卓美亞酒店·奧拉哈利島」，則為了聖誕節推出一系列活動，從12月18日的海邊聖誕樹亮燈儀式開始，旅客可以參加薑餅屋裝飾課程、巧克力廚藝教室等活動，學習製作美味的派對甜品。



對喜歡探索戶外的小朋友來說，海龜和海豚探險之旅一定不能錯過；全家人也可以一起搭乘私人遊艇，在印度洋蔚藍的海面上馳騁，創造終生難忘的親情時刻。喜歡冒險的青少年可以參加一系列刺激的水上運動，包括水上飛板、電動沖浪板和水肺潛水課程；喜歡路上探險的客人，可以參加當地的島嶼探險活動，親自感受馬爾地夫文化的魅力。