韓國5間特色韓屋旅宿！獨享庭院美景　睡進自然中開啟降噪旅程

▲韓國有許多傳統韓屋已經轉為旅宿，讓旅人能入住感受其建築魅力。上圖為位於首爾的韓屋旅宿Luxury hanok with private foot bathtub - SN10。（圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要體驗在傳統韓屋住一晚嗎？Booking.com就精選出5間特色韓屋旅宿，旅客能更近距離感受韓國傳統建築的細節魅力，以及加入現代元素與藝術裝飾後，呈現的優雅旅宿氛圍，部分韓屋更座落在田野間，為想遠離喧囂、追求寧靜度假放鬆之旅的旅人，開啟一段降噪旅程。

▲▼首爾韓屋旅宿Luxury hanok with private foot bathtub - SN10。

首爾 Luxury hanok with private foot bathtub - SN10

位於首爾的「北村韓屋村」是韓國最有名的韓屋村之一，過去曾是朝鮮貴族居住的豪宅區，如今這裡的韓屋保存完好，成為許多韓劇或韓綜的取景地，亦有部分韓屋變成住宿，讓旅客能實際入住其中。

例如「Luxury hanok with private foot bathtub - SN10」，獨特的「ㄈ」字型設計，讓每個角落都能欣賞到充滿禪意的庭院，室內空間寬敞明亮，搭配精心挑選的家具和藝術品，營造出高雅的氛圍，旅宿內還特別設有坐浴空間，讓旅人可以體驗鬧中取靜的奢華享受。

▲▼首爾恩平韓屋旅宿IRIRU Luxury Hanok Stay - Eunpyung Hanok village。

首爾 IRIRU Luxury Hanok Stay - Eunpyung Hanok village

位於首爾近郊的「恩平韓屋村」，擁有遼闊山景與精緻韓屋建築群風景，其中「IRIRU Luxury Hanok Stay - Eunpyung Hanok village」更提供一處隱世的靜謐天堂，選用環保建材，打造出健康、永續的舒適空間。

在設計上，刻意摒棄繁瑣的裝飾，將簡約之美彰顯無遺，旅宿也設計了一系列深度體驗，像是茶道和冥想課程，並提供韓服租借服務，還精心準備了「擲柶遊戲（윷놀이）」，要讓旅人一同體驗韓國的特色文化。

▲▼全州韓屋旅宿Hanji Gguljam屬於兩層樓韓屋設計。

全州 Hanji Gguljam

位於全羅北道的「全州韓屋村」是韓國最大的傳統韓屋村之一，有730多間韓屋坐落於此，讓旅客可以漫步其中，感受韓屋魅力，甚至能穿上韓服在此盡情拍下美照。

鄰近全州韓屋村的「Hanji Gguljam」是一間別具特色的兩層樓韓屋，相較於傳統韓屋的單層設計，這間旅宿擁有獨特的二樓環廊，讓旅人可於此悠閒的欣賞庭院的美景。旅宿設有多間樓中樓房型，並貼心提供投影設備，營造出私密舒適的休憩空間。

▲▼慶州韓屋旅宿Gyeongju Hanok Sohwa。

慶州 Gyeongju Hanok Sohwa

歷史名城「慶州」內有許多世界遺產，讓喜愛歷史的人在此流連忘返。位在黃禮團路附近的「Gyeongju Hanok Sohwa」是間在2022年開幕的現代韓屋，完美融合了傳統建築風格與現代的舒適設施。

冬季造訪的旅人，能體驗暖炕帶來的溫暖舒適，搭配木製家具的溫潤質感，營造出愜意的休憩空間。此外，旅人還可以在溫水泳池中放鬆身心，為旅程增添難忘回憶。

▲▼全羅南道韓屋旅宿Hanok Stay - JukRokJungSa位於田野中。

全羅南道求禮郡 Hanok Stay - JukRokJungSa

想要遠離塵囂，感受寧靜度假氛圍，那位於全羅南道的「Hanok Stay - JukRokJungSa」也許可以滿足你的願望。這間傳統的韓屋坐落在田野間，後方有片百年老樹林，將智異山的自然氣息延續至旅宿周圍。

館內腹地遼闊，每間客房皆為獨立設計，並配有專屬浴池，特別適合想在繁忙生活中尋求喘息的旅人；館內也設有戶外燒烤設備，讓旅人能盡情享受遠離塵囂的療癒時光。