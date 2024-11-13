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身分證對中「698」3碼　王品原燒送18隻草蝦

▲身分證對中「698」3碼　王品「原燒」送18隻草蝦。（圖／王品提供）

▲身分證對中「698」3碼，王品「原燒」送18隻草蝦。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

今年適逢20周年的「Oh my!原燒」，11月菜單全面升級，除了推出4套雙人餐和2款單人套餐，餐廳同時祭出身分證優惠，對中「698」3碼，餐廳直接送18隻草蝦，對中1碼也可以兌換6隻。

Oh my!原燒11月菜單全面升級，推出4套雙人餐和2款單人套餐，雙人套餐最低1598元起，而睽違4年重新回歸的單人套餐，則有「經典豚單人套餐」和「極品牛單人套餐」2種選擇，價格698元起。

Oh my!原燒歡慶單人套餐重新回歸，12月13日前到瘋美食APP或品牌LINE帳號領取優惠券，內用2客單人套餐或1客雙人套餐，身分證字號對中「698」任1碼，可兌換6隻新鮮草蝦，對中任2碼可得12隻，3碼全中直接招待18隻草蝦。

▲即日起至11月底，前往瘋美食領券或到肉次方官方社群，憑指定畫面內用套餐，就能用1.1折加購生食級干貝。（王品提供）

此外，11月底前，前往瘋美食領券或到原燒、肉次方及金咕3品牌的官方社群媒體，憑指定畫面內用任一套餐，就能用1.1折加購伊比利豬梅花、生食級干貝和國產豬肩芯，最低22元起，每份套餐可加購1份。

▲小福利火鍋會所。（圖／記者蕭筠攝）

另外，小福利麻辣鍋的鍋物節活動到11月15日截止，每4人同行，其中1人身分證有4個「1」（不用連號），單筆消費折抵1111元；每2人同行，其中1人身分證有3個「1」（不用連號），單筆消費折抵111元。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品 原燒 身分證

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