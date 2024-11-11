ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

先喝道X台灣運彩推超帥「棒球聯名杯」！飲料下殺半價挺中華隊

▲▼「先喝道X台灣運彩」推出聯名飲料紙杯。（圖／先喝道提供）

▲「先喝道X台灣運彩」推出聯名飲料紙杯應援中華隊。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽-台灣區B組預賽」將在11月13日至18日開打，手搖飲品牌「先喝道」找來「台灣運彩」合作推出限量聯名手搖杯，一共有3款設計，皆融入了豐富棒球元素，更加碼推出「指定飲品第2杯半價」應援優惠，趕緊收下。

▲▼「先喝道X台灣運彩」推出聯名飲料紙杯。（圖／先喝道提供）

▲聯名紙杯印上滿滿棒球元素，打造應援氛圍感。

「先喝道X台灣運彩」跨界聯名推出限量飲料杯，每一款紙杯皆充滿棒球元素，不僅有投手奮力投球的模樣，還有選手用力打擊的造型，搭配「就一起為棒球喝彩」、「BASEBALL」等文字，打造滿滿應援氛圍感，即日起只要於門市購買飲品即可獲得。

為應援中華隊勇闖世界12強，11月13日、11月16日、11月18日限定3天先喝道也祭出「硬頸系列第2杯半價」優惠活動；硬頸乳茶是選用輕焙穀麥茶搭配獨家配料「麻粿」的組合，麻粿是由糯米粉與玉米粉按特定比例混合，攪拌均勻後蒸熟而成，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味找來台灣插畫家「耍廢貓的日常」推出一系列聯名。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

另，「TEA TOP第一味」近日也找來台灣插畫家「耍廢貓的日常」合作推出全新聯名企劃「邊耍廢，邊喝茶，才對味」，不僅有集結各種貓咪戴上聖誕帽喝飲料、擺出各種萌表情及動作的「飲料紙杯」，還有「杯膜」也換上貓咪們一起過聖誕節的模樣，可愛到不行，即日起至11月30日於全門市登場。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲▼周邊小物一共有4款等蒐集。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

加碼收4款周邊小物等，有「耍廢貓聖誕主題明信片」，一共有3款貓咪選擇，即日起至11月30日只要購買指定新品即可獲得1張，送完為止；「耍廢貓壓克力夾」是貓咪喝飲料的造型，十分可愛，11月15日起凡於門市消費滿300元即可獲得、送完為止。

「聖誕紅耍廢貓收納包」則將於12月1日起凡在門市單筆消費滿899元或以150元加購即可獲得；「耍廢貓2025年曆」僅開放於「你訂」線上訂購35元飲品5杯可獲得，還能現折20元，送完為止。

【你可能也想看】

►10大速食店「雙11優惠」懶人包！炸雞桶、大薯全買1送1
►全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1
►全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

關鍵字： 美食情報 美食雲 先喝道 TEA TOP第一味 台灣運彩

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

推薦閱讀

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

限時4天！日韓機票、飯店11元起

限時4天！日韓機票、飯店11元起

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

佛統府美食開箱！必點菜色＆交通指南

佛統府美食開箱！必點菜色＆交通指南

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

7-11北部首間寶可夢主題店！伊布燈箱超萌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲雙11優惠懶人包！

全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

雙11餐飲優惠一次看

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

雙11吃到飽餐廳優惠整理包

丹丹漢堡40周年！消費滿額抽可愛公仔

北投關渡花海增河濱展區！風災開5成

熱門行程

最新新聞更多

中正紀念堂閉館2天！展覽、儀隊暫停

新加坡「Hello Kitty樂園」免費拍

先喝道X台灣運彩推超帥棒球飲料杯

限時4天！日韓機票、飯店11元起

7-11門市首度現賣鮮活大閘蟹！

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山

發發聯名KitKat推3款巧克力飲品

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366