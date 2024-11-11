先喝道X台灣運彩推超帥「棒球聯名杯」！飲料下殺半價挺中華隊

▲「先喝道X台灣運彩」推出聯名飲料紙杯應援中華隊。（圖／先喝道提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽-台灣區B組預賽」將在11月13日至18日開打，手搖飲品牌「先喝道」找來「台灣運彩」合作推出限量聯名手搖杯，一共有3款設計，皆融入了豐富棒球元素，更加碼推出「指定飲品第2杯半價」應援優惠，趕緊收下。

▲聯名紙杯印上滿滿棒球元素，打造應援氛圍感。

「先喝道X台灣運彩」跨界聯名推出限量飲料杯，每一款紙杯皆充滿棒球元素，不僅有投手奮力投球的模樣，還有選手用力打擊的造型，搭配「就一起為棒球喝彩」、「BASEBALL」等文字，打造滿滿應援氛圍感，即日起只要於門市購買飲品即可獲得。

為應援中華隊勇闖世界12強，11月13日、11月16日、11月18日限定3天先喝道也祭出「硬頸系列第2杯半價」優惠活動；硬頸乳茶是選用輕焙穀麥茶搭配獨家配料「麻粿」的組合，麻粿是由糯米粉與玉米粉按特定比例混合，攪拌均勻後蒸熟而成，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁。

▲TEA TOP第一味找來台灣插畫家「耍廢貓的日常」推出一系列聯名。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

另，「TEA TOP第一味」近日也找來台灣插畫家「耍廢貓的日常」合作推出全新聯名企劃「邊耍廢，邊喝茶，才對味」，不僅有集結各種貓咪戴上聖誕帽喝飲料、擺出各種萌表情及動作的「飲料紙杯」，還有「杯膜」也換上貓咪們一起過聖誕節的模樣，可愛到不行，即日起至11月30日於全門市登場。

▲▼周邊小物一共有4款等蒐集。

加碼收4款周邊小物等，有「耍廢貓聖誕主題明信片」，一共有3款貓咪選擇，即日起至11月30日只要購買指定新品即可獲得1張，送完為止；「耍廢貓壓克力夾」是貓咪喝飲料的造型，十分可愛，11月15日起凡於門市消費滿300元即可獲得、送完為止。

「聖誕紅耍廢貓收納包」則將於12月1日起凡在門市單筆消費滿899元或以150元加購即可獲得；「耍廢貓2025年曆」僅開放於「你訂」線上訂購35元飲品5杯可獲得，還能現折20元，送完為止。