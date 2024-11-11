全台首家！27年欣葉日本料理信義店熄燈　業者：配合百貨改裝

▲欣葉日本料理信義A11店熄燈，示意圖，非該店照片。（圖／欣葉提供）

記者黃士原／台北報導

在台北市屹立27個年頭的欣葉日本料理信義A11店，配合新光三越樓層改裝，昨天是最後一天營業，不過業者表示，未來會以嶄新面貌在新光三越信義新天地與大家再見面。

欣葉日本料理是台菜餐廳「欣葉」在1997年創立的Buffet品牌，全台首店就在新光三越信義新天地A11館，開業至今已有27個年頭。但配合百貨樓層改裝，昨天是該店最後一天營業，今日起停業，不過欣葉表示，未來會以嶄新面貌在信義新天地與大家再見面。

▲欣葉日本料理本季則以「暢遊日本東北滋味」為主題。（圖／欣葉集團提供）

得知欣葉日本料理信義A11店熄燈消息，許多老客人感到驚訝，有人說「為什麼！不～台北最好吃的分店就是信義店了」、「好突然，本來還想說明年過年再去吃」、「好捨不得，滿滿的回憶」。目前欣葉日本料理還有台北的館前店、健康店，以及桃園中茂店。

欣葉日本料理主要提供壽司、生魚片、海鮮、燒烤、小缽、天婦羅等菜色吃到飽，目前餐檯以「暢遊日本東北滋味」為主題，運用仙台、秋田、青森等東北地區的鄉土料理概念，推出多款特色和風料理，像是秋鮭醬燒飯糰、牛肉蒟蒻八幡卷、男鹿石燒鍋、味噌扇貝燒、山形風牛腹肉芋煮鍋等。

▲浙江金福樓餐廳主要販售江浙菜料理。（圖／引線木偶授權提供）

另外，開業超過30年、位於新北永和的合菜餐廳「浙江金福樓餐廳」只營業至12月31日，歇業原因為廚房廚師年紀大了，不少鐵粉也直呼「真的可惜」、「太傷心了」、「這是奶奶的愛店啊」。對此，店家僅低調證實，但不願透露歇業理由。

「浙江金福樓餐廳」位於頂溪捷運站附近，以販售江浙菜料理為主，像是醋溜魚片、鍋粑蝦仁、砂鍋大魚頭等，菜單貼心以肉類、時鮮類、砂鍋類、冷盤類等做為區別、每道菜餚還提供大、中、小份量選擇，可依喜好自由調整份量，再加上價格平價，深受不少在地人喜愛，累積高人氣。