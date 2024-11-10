全台首家火車麵包店在高雄　復古柴聯車變用成餐空間

▲全台首家火車麵包店在高雄哈瑪星鐵道園區。（圖／取自文化高雄-高雄市政府文化局臉書）

記者黃士原／台北報導

曾塗裝成嘟嘟火車行駛於高雄臨港線的柴聯車，已經重返哈瑪星鐵道園區檢修車棚，並由網路人氣品牌「厚里Horli baking」進駐，將它改造成全台首家火車麵包店，即日起至11月30日試營運。

▲厚里Horli baking進駐柴聯車DR2909及DR2955兩節車廂，把它變成火車麵包店。（圖／取自文化高雄-高雄市政府文化局臉書）

曾在2003年至2006年塗裝成嘟嘟火車，行駛於高雄臨港線的柴聯車，已經重返哈瑪星鐵道園區，其中位於檢修車棚的DR2909及DR2955兩節車廂，由網路人氣烘焙品牌「厚里Horli baking」進駐，將它改造成全台首家火車麵包店。

▲全台首家火車麵包店販售各種手撕包、生吐司。（圖／取自文化高雄-高雄市政府文化局臉書）

厚里Horli baking主打以日本特級山茶花麵粉、日本明治上白糖、法國天然發酵奶油等食材，製作出各式麵包。這次進駐高雄哈瑪星鐵道園區的柴聯車，除了販售各種口味的手撕包、生吐司，還有高雄限定肉桂捲，店裡同時供應百元左右的咖啡，讓客人可以搭配食用。

▲由於火車車體空間狹窄，內用座位都需先至櫃檯點餐由人員安排才可入座。（圖／取自文化高雄-高雄市政府文化局臉書）

由於火車車體空間狹窄，店家列出多個規範請大家遵守配合，像是內用座位都需先至櫃檯點餐由人員安排才可入座、麵包出爐前都需先在外等候開放入內選購、人潮較多時會由外場人員控管人數進場、兩節車廂都需要隨手關門、紙杯餐盤都需自行放置回收區等。

▲日本連鎖麵包店「BAKERIES LAB.」首度登台。（圖／業者提供）

另外，日本知名連鎖麵包店「釛匠研所 BAKERIES LAB.」正式進軍台灣，首家分店日前於台北車站台鐵B1正式開幕。該品牌的三大人氣系列商品分別是菠蘿麵包、吐司及可頌系列，菠蘿外層帶有微甜的酥脆口感，內層則鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味。

▲「黃金吐司」外皮酥軟、內層綿密。（圖／業者提供）

吐司系列中的黃金吐司，採用來自日本的麵粉及鮮奶油，有一股淡淡的馬達加斯加香草的香味，外皮酥軟、內層綿密；可頌系列中的黃金迷你可頌，層層酥皮在烘烤後呈現出漂亮的層次，微微焦香，咬下去時散發出濃郁的奶香和奶油香氣。