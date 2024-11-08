直擊／八曜和茶北部首店今開幕！湧超長人龍排爆　頭香7點半就到

記者蕭筠／台北報導

自高雄起家的日式飲品專賣店「八曜和茶」首度北上展店，「新北三重台北橋店」將於今（8）日正式開幕。《ETtoday新聞雲》直擊門市，尚未到開店時間就湧現超長人龍，約百名鐵粉排隊搶喝，頭香更是在早上7點半就到，人氣超高。

▲八曜和茶新北三重台北橋店今天開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼八曜和茶新北三重台北橋店湧現超長人龍。

八曜和茶新北三重台北橋店將在今日上午10時開幕，約9點半左右就湧現大批人潮，排隊人龍一路從門口排至巷弄內，將近百人，排在首位的頭香呂先生7點半就到店，透露自己準備買6杯回家，最愛品項是柚香覺醒307，「只要別的縣市有基本上都會買來喝。」笑說八曜在北部開店雖然很方便，但也希望不要開太多，「會沒有它的特色。」

另一名25歲的劉小姐則說非常喜歡喝八曜和茶，得知八曜終於北上插旗忍不住直呼：「很期待很開心！希望多開幾家。」她也透露自己是台中人，只要回台中就一定會買一杯，當地熱門店也都會排隊，今天看到排隊人潮也逗趣表示：「走過來以為應該要到盡頭了，結果轉個彎又有人了。」

▲八曜和茶新北三重台北橋店開幕祭出3大限時優惠。

八曜和茶以無咖啡因穀物茶作為主打，多款飲品深受鐵粉喜愛，店員推薦人氣TOP5依序為「柚香覺醒307」，以獨家輕焙烏龍茶王307搭配葡萄柚，口感酸甜又清爽；「308炙燒濃乳」為蕎麥茶結合日式厚奶的組合，打造香醇濃厚滋味；「京彩舞伎奶茶」選用金萱紅茶搭配日式厚奶；「八曜和茶」採用10種膳食纖維穀麥配方調製而成；「舞妓406紅茶」則精選金萱茶葉發酵製成，並以3度糖、35%冰最適合。

八曜和茶「新北三重台北橋店」則祭出3大限時優惠，11月8日、11月9日凡於社群平台標記3位朋友，並購買指定飲品「京彩舞伎奶茶」、「308炙燒濃乳」、「浪烤厚焙乳504」，消費滿額即可免費獲時尚環保提袋1個，100元送1個、200元送2個，以此類推；11月10日則祭出人氣飲品「柚香覺醒307買1送1」優惠。