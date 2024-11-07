馬祖新村「冰涼卡士達車輪餅」來了！還加巧克力脆片

▲馬祖新村攜手beard papa’s推出2款聯名車輪餅。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

結合手搖飲、車輪餅雙組合的「馬祖新村」推出全新「冰涼車輪餅」，特意找來beard papa’s合作打造2款聯名車輪餅，皆吃得到濃郁香草卡士達內餡，其中1款還特別加入巧克力脆片增添口感，11月15日起於指定門市開賣，售完為止。

▲▼有「香草卡士達」、「卡士達巧克力脆片」2口味選擇。

馬祖新村攜手beard papa’s推出2款冰涼卡士達車輪餅，打破傳統熱熱吃形象，內餡呈現冰涼滑順口感，特意選用beard papa’s卡士達內餡放進車輪餅當中製成「香草卡士達車輪餅」，還有加入巧克力脆片的「卡士達巧克力脆片」選擇，餅皮更印上鬍子爺爺圖案，十分可愛，11月15日起於馬祖新村開賣，提醒桃園機場、西門町、西湖等門市未販售，售價依各門市為主。

▲全新可頌品牌「宜可頌」插旗中山區。（圖／宜可頌提供，下同）

喜歡吃甜的也不能放過全新開幕的可頌品牌「宜可頌」，特意選在台北中山區開店，鄰近捷運中山國中站，門市以搶眼又帶有吉祥寓意的紅色作為主基調，混搭不同材質拼貼，打造復古氛圍感，更特意在包裝袋上印上可愛工筆畫可頌仙女、可頌童子，結合「宜分享快樂，忌空手回家」的詼諧字句，十分逗趣。

▲結合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」的「青蒜香腸可頌」鹹香好吃。

宜可頌嚴選法國進口麵粉搭配比利時奶油，再結合台灣人熟悉的風味製成17款可頌口味，首推把台灣經典零食杏仁小魚放進可頌裡的「杏仁小魚可頌」，麵團內抹上甜杏仁餡，再把烘烤過的杏仁、小魚乾磨碎後裹上酥脆的可頌，外層沾附芝麻與海苔，鹹甜組合超涮嘴。

▲「金萱青茶生乳可頌」是必吃甜口味之一。

「青蒜香腸可頌」則是融合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」，鹹甜帶勁的口味搭配辛口蒜苗、多汁香腸，大人小孩都愛；甜口味推薦「金萱青茶生乳可頌」，選用台灣金萱茶結合生乳卡士達雙內餡，每一口都能吃到茶香交織奶香，「海鹽蜜芋頭可頌」則是傳統蜜芋頭與可頌的組合，再放進些許海鹽點綴，甜味層次再升級，售價42元至65元不等。

宜可頌將於11月10日正式開幕，至11月8日只要來店追蹤官方IG並拍照打卡，即可免費吃可頌，每日限量300個，12時、16時30分、18時限量發送，各時段口味不同送完為止，每人限領1個；11月10日至12月13日加碼可享「可頌買5送1」優惠。