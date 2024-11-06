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桃園首店！肉次方中壢元化店試營運　11／22前指定套餐8折

▲588元吃到飽！王品集團燒肉新品牌肉次方4/2開幕。（圖／王品提供）

▲肉次方桃園首店！中壢元化店試營運到11/22。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

燒肉控注意了！王品集團旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」桃園首店終於跟大家見面了，中壢元化店即日起至11月22日試營運，只要加入官方LINE好友就送折價券，2人同行可享「998元強擊の肉套餐」8折優惠。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲肉次方自助吧檯供應多種小菜、蔬菜，都可以吃到飽。（圖／王品提供）

肉次方原有6家分店，分別位於台北、新北、台中、台南與高雄，第7家分店「中壢元化店」日前開始試營運，只要加入官方LINE好友就送8折價，11月22日前2人同行可享「998元強擊の肉套餐」8折優惠。

▲「四代目菊川」11月陸續進駐微風信義、天母SOGO。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」在去年10月在高雄開出第3家店後，相隔1年再度展店，微風信義店、天母SOGO分別於11月1日、11月15日開幕。

慶祝開幕，微風信義店（11/1-11/30）、天母SOGO店（11/15-12/8）都推出三重優惠。第一重：雙人套餐優惠價1800元，可同時享用招牌「菊川鰻三吃」與新品「魚卵鰻魚丼」；第二重為消費滿千送百元折價券；第三重則是會員限定，消費任一套餐，免費招待鰻骨仙貝。
 

關鍵字： 美食雲 肉次方 燒肉吃到飽 王品

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