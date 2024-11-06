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一揭夢幻列車「海風號」魅力！無敵窗景嚐「米其林冰淇淋」超忘憂

▲台鐵美學觀光列車「海風號」開箱。（影／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鐵道迷引頸期盼的台鐵觀光列車「海風號」終於見客，於昨（5日）舉辦媒體試乘。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

鐵道迷引頸期盼的台鐵觀光列車「海風號」終於見客，於昨（5日）舉辦媒體試乘，12月7日首航後，將行駛於新竹至台中的海線路段。《東森新媒體ETtoday》特別登上海風號，訪問擅長特色列車改造的雄獅旅遊總經理，為讀者一揭「全台首座甜點觀光列車」魅力之處。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼雄獅旅遊思考如何讓每台觀光列車有不同特色，創造出鐵道旅遊新價值；途經苗栗後龍西湖重要濕地。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

從2020年11月鳴日號首發一炮而紅，再到2021年11月藍皮解憂號、接著2022年3月鳴日廚房餐車，深耕鐵道觀光20多年的王岳聰，現職雄獅旅遊國旅暨入境總經理，他擅長將鐵道列車玩出新花樣，並思考如何讓每台觀光列車有不同特色，創造出鐵道旅遊新價值。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「海風號」邀請台日混血美女各務禮美奈等啦啦隊員參加首航。（圖／記者彭懷玉攝）

王岳聰表示，海風號起初規劃、設計便定調在「甜點列車」，整台列車鎖定年輕女性為主要客群，因此內外都漆上Tiffany藍，呈現出精品般的時髦感；許多人搭觀光列車就是為了賞景，而將全部的座位設計成「面海觀景座」，可以無死角將台灣整片海景收進眼簾。除了車長室旁的網美瞭望席，舊車門打掉重裝的「全景落地窗瞭望席」也是獨家，四節車廂中各有一席，可以一面享用甜點，一面獨享整面窗景，飽覽沿途美妙風光。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼車長室旁的網美瞭望席，可以留下經典美照；舊車門打掉重裝的「全景落地窗瞭望席」一節一車僅一席。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

海風號路線部分也經過設計，夏季和冬季路線不一，夏季走東部海岸線，主要欣賞湛藍的太平洋，因冬天東北季風強，西部則走海線看台灣海峽、風車徐徐轉動，啟航首季往返於新竹至台中路段，沿途停靠新埔、大甲、後龍等特色車站。比較特別的是，王岳聰透露，3月全台瘋媽祖，白沙屯等地有眾多信徒進香參拜，這也是海風號會選擇運行到西部海線的原因。

▲台鐵美學觀光列車「海風號」將於12月7日正式首航。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新竹MANO MANO為列車客製的專屬甜點。（圖／記者彭懷玉攝）

甜點是海風號的軸心所在，品嚐得到新竹MANO MANO為列車客製的專屬甜點，設計規劃與當地食材結合，運用大甲芋頭製作「芋頭油蔥司康」、東勢洛神花製成的「玫瑰夾心瑪德蓮」；新竹客家名產巧妙搭配的「擂茶米香可麗露」、「金桔鹹豬肉竹炭堡」等。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大甲芋頭製作「芋頭油蔥司康」、東勢洛神花製成的「玫瑰夾心瑪德蓮」；新竹客家名產「擂茶米香可麗露」、「金桔鹹豬肉竹炭堡」等，把精品下午茶搬上列車。（圖／記者彭懷玉攝）

王岳聰說，「點心不只好吃，也要好拍！」美美甜點一一裝進如珠寶盒般的盒子內，擺盤融入海的意象，像是把精品下午茶搬上列車，心情也跟著輕盈起來；全球首間米其林一星的MINIMAL冰淇淋也端上車，是其中隱藏版亮點，供應楊桃春茶和乳酸紫蘇兩款，濃郁而可口。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲海風號列車鎖定年輕女性為主要客群，因此內外都漆上Tiffany藍，呈現出精品般的時髦感。（圖／記者彭懷玉攝）

王岳聰透露，從規劃、設計、發包打造耗時近兩年，終於誕生出外型如美少女般夢幻、且能符合設計結構的海風號，其實原本要選用退役的自強號改裝，不過發現車型太老舊，設備已跟不上所需，因此後來選用EMU500型電聯車進行改造。王岳聰說，明年3月，還會迎接改裝後的山嵐號上路，「要為台灣觀光付出心力，並將台灣鐵道之美行銷到全世界。」他充滿信心地說。

▲觀光列車「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎、台日混血美女各務禮美奈參加首航,台鐵海風號觀光列車,海風號首波行駛於新竹至台中區間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「海風號」邀請韓國啦啦隊女神李晧禎（右）、台日混血美女各務禮美奈（左）參加首航助陣。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 鐵道旅遊 海風號 火車 台鐵觀光列車 台鐵海風號觀光列車

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