日本3特色溫泉旅館！房內享私人露天浴池、桑拿　泡湯看海超chill

▲熊本濱膳旅館每間浴池設計都不同。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本玩當然不能錯過各地特色溫泉，樂天旅遊就推薦3間特色溫泉旅宿，每間客房都設有半露天浴池，還有私人桑拿，邊泡湯看海，讓人忘卻煩憂。

熊本 濱膳旅館

位於熊本縣日奈久溫泉的「濱膳旅館」，溫泉屬於氯化物泉，因水質柔和而廣受讚譽。館內每間客房均配備源頭直供的半露天浴池，並根據不同裝飾風格，如大理石、中國石、柏樹和日式庭園設計，營造出多變化的住宿體驗。

▲濱膳旅館可在房內享有創意懷石料理。

「濱膳旅館」客房類型豐富，包括日式房、京都房和特別房，房間設計結合日式美學與現代舒適，搭配房內半露天溫泉設施，旅客可在私密空間盡情享受溫泉的暖意。餐點方面，旅館以「吃，健康」為主題，主廚嚴選當地的龍蝦、鮑魚、黑毛和牛等時令食材，打造創意懷石料理，旅客可選擇在客房內用餐，享受私密且放鬆的用餐時光。

▲新潟縣摩周月岡溫泉旅宿。

新潟縣 摩周月岡溫泉

新潟縣的「摩周月岡溫泉」以翠綠硫磺泉聞名，被譽為「美容浴」，深受女性旅客的喜愛。飯店內設有6種不同浴池，包括可觀景的花園露天浴池、私人包租浴池與共用大浴池等，讓旅客在各種設計風格中盡享泡湯的療癒。

▲館內有6種不同浴池。

飯店的日式客房設計典雅且溫馨，傳統榻榻米營造出濃厚日本風情。多種寬敞房型滿足家庭或團體住宿需求，另設有半露天浴池，讓旅客能在私密空間盡情享受溫泉。此外，周邊滑雪場為冬季旅客提供豐富的戶外活動選擇，從滑雪新手到滑雪高手都能找到適合自己的雪道。

▲熱海倶樂部迎賓館可將海景盡收眼底。

靜岡縣 熱海倶樂部迎賓館

熱海倶樂部迎賓館位於靜岡縣熱海市，以其優美景觀與私人溫泉聞名，可將相模灣和熱海市的美景盡收眼底。旅館的溫泉源自777米深處的專屬泉水，富有保濕與美膚效果，特別受到注重保養和健康的旅客青睞。除擁有大窗景的大型公共浴池外，所有客房均設有露天或半露天浴池，讓旅客能在私密空間中享受熱海的迷人景色。

▲想要享受放鬆的旅程，不妨到熱海挑間溫泉旅宿度假。

館內另一大亮點，就是所有客房均為70平方米以上的套房，迎合特別紀念日與高端旅客需求，客房設施豪華多樣。除了露天浴池外，另有私人桑拿與冷水浴的選擇，滿足追求全面放鬆的旅客。泡湯完畢後，旅客可以在飯店享受由東京赤坂市的 Akasaka Tantei 餐廳精心製作的日式懷石料理，餐廳使用當地山珍海味，並以百山豆腐和當季新鮮食材製成的早餐為亮點。

同時，樂天旅遊從11月8日起至20日期間祭出「雙11」優惠活動，適用入住日為11月8日至2025年5月31日為止，本次優惠除了提供85折獨家優惠券，更加碼限量快閃五折優惠券，合併飯店優惠最低可享原價2折，讓旅客能以更親民的價格體驗日本特色住宿。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）