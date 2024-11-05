全新「宜可頌」插旗中山區！連3天免費吃　推薦口味快看

▲中山區全新可頌品牌「宜可頌」將於11月10日開幕。（圖／宜可頌提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全新可頌品牌「宜可頌」插旗中山區了，使用熟悉台灣在地食材結合法式可頌，一口氣推出17種口味選擇，從櫻花蝦可頌、青蒜香腸可頌、杏仁小魚可頌都有，搭配復古可頌仙女、可頌童子包裝袋，可愛到不行，11月10日正式開幕，11月6日起連3天更發起拍照打卡換可頌活動，每日限量300個，送完為止。

▲可頌包裝袋上印上復古可愛的可頌仙女、可頌童子。

「宜可頌」選在台北中山區開店，地點鄰近捷運中山國中站，門市以搶眼又帶有吉祥寓意的紅色作為主基調，混搭不同材質拼貼，打造復古氛圍感，更特意在包裝袋上印上可愛工筆畫可頌仙女、可頌童子，結合「宜分享快樂，忌空手回家」的詼諧字句，十分逗趣。

▲可頌口味首推「杏仁小魚可頌」，把台灣經典零食杏仁小魚放進可頌裡。

宜可頌嚴選法國進口麵粉搭配比利時奶油，再結合台灣人熟悉的風味製成17款可頌口味，首推把台灣經典零食杏仁小魚放進可頌裡的「杏仁小魚可頌」，麵團內抹上甜杏仁餡，再把烘烤過的杏仁、小魚乾磨碎後裹上酥脆的可頌，外層沾附芝麻與海苔，鹹甜組合超涮嘴。

▲鹹口味還有融合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」的「青蒜香腸可頌」。

▲「金萱青茶生乳可頌」是必吃甜口味之一。

「青蒜香腸可頌」則是融合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」，鹹甜帶勁的口味搭配辛口蒜苗、多汁香腸，大人小孩都愛；甜口味推薦「金萱青茶生乳可頌」，選用台灣金萱茶結合生乳卡士達雙內餡，每一口都能吃到茶香交織奶香，「海鹽蜜芋頭可頌」則是傳統蜜芋頭與可頌的組合，再放進些許海鹽點綴，甜味層次再升級，售價42元至65元不等。

宜可頌將於11月10日正式開幕，11月6日至11月8日只要來店追蹤官方IG並拍照打卡，即可免費吃可頌，每日限量300個，12時、16時30分、18時限量發送，各時段口味不同送完為止，每人限領1個；11月10日至12月13日加碼可享「可頌買5送1」優惠。

●宜可頌

地址：台北市中山區錦州街404號

營業時間：11:30-20:30

開幕日：11月10日

▲Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈限時回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

另，美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」超人氣「經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）」也在近日強勢回歸，選用經典甜甜圈裹上焦糖進行炙燒，打造酥脆金黃外衣，搭配絲滑牛奶卡士達，每一口都能吃到濃郁滋味，售價60元；即日起至11月14日限時回歸，並於指定7門市販售包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。