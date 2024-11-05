7款巧克力甜點吃到飽　全台最難訂位Buffet「黑金派對」只到11／21

▲島語自助餐廳推出「黑金小派對」活動，甜點區無限供應7款奢華巧克力。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

甜點控看過來！開幕以來就是一位難求的「島語自助餐廳」與台北漢來日日烘焙坊合作，選用OREO與英國百年巧克力品牌「Cadbury」，即日至11月21日推出「黑金小派對」活動，無限供應7款巧克力甜點。

▲巧克力磅蛋糕。（圖／漢來美食提供）

島語自助餐廳即日起至11月21日登場的「黑金小派對」，由台北漢來大飯店甜點主廚李振銘設計7款奢華巧克力，「黑磚魔方」使用微融的Cadbury巧克力包裹乳酪蛋糕體，「巧克力磅蛋糕」混合蘭姆葡萄果乾，「可可棉花糖杯」是將巧克力球以熱牛奶澆淋後緩緩融化，「黑脆脆草莓奶酪」則以椰香奶酪、草莓果醬搭配，頂層鋪蓋滿滿OREO碎塊與繽紛糖珠。

▲乳酪黑旋風。（圖／漢來美食提供）

喜愛乳酪濃醇口感的民眾，就不能錯過巧酥檸檬乳酪塔、乳酪黑旋風、巧酥乳酪蛋糕，其中巧酥檸檬乳酪塔以清新的檸檬絲、藍莓果醬點綴，賦予乳酪輕盈風貌。以上7款都在甜點區無限供應。

▲日日烘焙坊同步推出「黑金小派對」，分別規劃了3款麵包、2款甜點。（圖／漢來美食提供）

位於台北漢來大飯店1樓的「日日烘焙坊」則分別規劃了3款麵包、2款甜點，「OREO 風味黑金捲」使用巧克力麵包體捲入巧克力醬與OREO 餅乾碎，惡魔可可」灑滿可可粉的千層可頌麵包，「青檬柚香乳酪」帶有淡雅柚香。甜點則有「抹茶拿鐵捲」及「巧酥乳酪馬卡龍」。售價90元至125元。

▲日本連鎖麵包店「BAKERIES LAB.」首度登台。（圖／業者提供）

另外，日本知名連鎖麵包店「釛匠研所 BAKERIES LAB.」正式進軍台灣，首家分店日前於台北車站台鐵B1開幕，中和旗艦店門市預計於11月下旬跟大家見面。該品牌的三大人氣系列商品分別是菠蘿麵包、吐司及可頌系列。菠蘿麵包是日本人氣商品，外層「菠蘿皮」帶有微甜的酥脆口感，內層的麵包則鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味。