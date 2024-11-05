ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

7款巧克力甜點吃到飽　全台最難訂位Buffet「黑金派對」只到11／21

▲島語自助餐廳推出「黑金小派對」活動，甜點區無限供應7款奢華巧克力。（圖／漢來美食提供）

▲島語自助餐廳推出「黑金小派對」活動，甜點區無限供應7款奢華巧克力。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

甜點控看過來！開幕以來就是一位難求的「島語自助餐廳」與台北漢來日日烘焙坊合作，選用OREO與英國百年巧克力品牌「Cadbury」，即日至11月21日推出「黑金小派對」活動，無限供應7款巧克力甜點。

▲巧克力磅蛋糕。（圖／漢來美食提供）

▲巧克力磅蛋糕。（圖／漢來美食提供）

島語自助餐廳即日起至11月21日登場的「黑金小派對」，由台北漢來大飯店甜點主廚李振銘設計7款奢華巧克力，「黑磚魔方」使用微融的Cadbury巧克力包裹乳酪蛋糕體，「巧克力磅蛋糕」混合蘭姆葡萄果乾，「可可棉花糖杯」是將巧克力球以熱牛奶澆淋後緩緩融化，「黑脆脆草莓奶酪」則以椰香奶酪、草莓果醬搭配，頂層鋪蓋滿滿OREO碎塊與繽紛糖珠。

▲乳酪黑旋風。（圖／漢來美食提供）

▲乳酪黑旋風。（圖／漢來美食提供）

喜愛乳酪濃醇口感的民眾，就不能錯過巧酥檸檬乳酪塔、乳酪黑旋風、巧酥乳酪蛋糕，其中巧酥檸檬乳酪塔以清新的檸檬絲、藍莓果醬點綴，賦予乳酪輕盈風貌。以上7款都在甜點區無限供應。

▲日日烘焙坊同步推出「黑金小派對」，分別規劃了3款麵包、2款甜點。（圖／漢來美食提供）

▲日日烘焙坊同步推出「黑金小派對」，分別規劃了3款麵包、2款甜點。（圖／漢來美食提供）

位於台北漢來大飯店1樓的「日日烘焙坊」則分別規劃了3款麵包、2款甜點，「OREO 風味黑金捲」使用巧克力麵包體捲入巧克力醬與OREO 餅乾碎，惡魔可可」灑滿可可粉的千層可頌麵包，「青檬柚香乳酪」帶有淡雅柚香。甜點則有「抹茶拿鐵捲」及「巧酥乳酪馬卡龍」。售價90元至125元。

▲日本連鎖麵包店「BAKERIES LAB.」首度登台。（圖／業者提供）

另外，日本知名連鎖麵包店「釛匠研所 BAKERIES LAB.」正式進軍台灣，首家分店日前於台北車站台鐵B1開幕，中和旗艦店門市預計於11月下旬跟大家見面。該品牌的三大人氣系列商品分別是菠蘿麵包、吐司及可頌系列。菠蘿麵包是日本人氣商品，外層「菠蘿皮」帶有微甜的酥脆口感，內層的麵包則鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味。

關鍵字： 美食雲 巧克力甜點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

亞洲50大最佳甜點主廚來台客座

亞洲50大最佳甜點主廚來台客座

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

八曜和茶三重台北橋店要開了！人氣必喝TOP5先看

八曜和茶三重台北橋店要開了！人氣必喝TOP5先看

走進冰櫃採菇、如意靈芝帶回家！

走進冰櫃採菇、如意靈芝帶回家！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕

手搖飲「擂焙珍奶買1送1」只有1天

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

陳耀訓蛋黃酥春節檔11／19開放預購

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

台中國際花毯節難逃風災！花海補植中

名廚江振誠欽點！基隆廟口魯排骨飯

連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店

身分證對中2碼九孔鮑魚吃到飽

ITF旅展「人氣旅遊行程」一次看

熱門行程

最新新聞更多

「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

全台最難訂位Buffet巧克力甜點吃到飽

萬波超人氣「芋頭系列」回歸！

台北「建材咖啡吧」喝不限時下午茶

星宇航空榮獲APEX五星航空獎

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

亞洲50大最佳甜點主廚來台客座

傳泰國對台永久免簽　泰辦處低調回應

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366