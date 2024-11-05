4人同行吃Buffet千元有找　萬華五星飯店搶先公布聖誕優惠

▲12月21日至12月25日，饗聚廚房4人同行每人788元起。（圖／台北花園大酒店提供）

記者黃士原／台北報導

雖然離聖誕節還有1個多月，但台北花園大酒店已搶先推出優惠方案，12月21日至12月25日，Buffet餐廳「饗聚廚房」4人同行每人788元起，泰式餐廳消費滿千送泰國風味啤酒2瓶，而PRIME ONE牛排館則是請喝氣泡酒。

匯集多國料理的自助餐廳饗聚廚房，12月21日至12月25日，平日午、晚餐4人同行，每位788元，假日午、晚餐時段4人同行，每位988元，優惠加碼不需額外收取1成服務費，不到千元就能享有熱食料理、經典冷菜、海鮮、甜點吃到飽，假日還有主廚精選位上主菜3選1，分別是爐烤戰斧豬、香煎羊排及海鮮拼盤。

▲12月21日至12月25日，PRIME ONE點選套餐即贈卡迪拉氣泡酒1杯。（圖／台北花園大酒店提供）

此外，5天的活動期間，泰式餐酒館花園thai thai消費發票金額滿1000元+10%， 送精選泰國風味啤酒2瓶，PRIME ONE牛排館消費任一套餐，贈送卡迪拉聖誕氣泡酒1杯，花比麵包坊購買麵包類商品滿200元，送應景造型點心聖誕薑餅人1片。

▲青焰牛排館進駐新竹伊普索，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳等11款主餐。（圖／路易莎提供）

另外，路易莎投資的「青焰炭火熟成牛排」10月26日進駐新竹伊普索酒店，主打主餐+半自助餐的semi-buffet，提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、義式烤半雞等11道海陸主餐，餐價798元至1199元。慶祝開幕，11月10日前可享4人同行1人免費。

▲青焰新竹店的餐檯上提供多款泰式料理。（圖／路易莎提供）

在青焰點用任一主餐，就享有自助吧吃到飽，新竹店的餐檯還提供冬蔭功海鮮湯、清蒸檸檬魚、泰式打拋豬、蝦醬空心菜、火山排骨及月亮蝦餅等泰式料理，甜品、水果與冰淇淋也是無限量供應。如果只想吃自助吧也可以，12歲以上單點價格729元，6至12歲538元，3至6歲269元。

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