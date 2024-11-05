亞洲50大最佳甜點主廚來台客座3天　144個席次11／10開放訂位

▲亞洲50大最佳甜點主廚加藤峰子的招牌甜點「里山花塔」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台北首家獲必比登推介的盤式甜點餐廳「HUGH dessert dining」，今年底適逢品牌創立5周年，將邀請亞洲50大最佳甜點主廚加藤峰子來台客座3天，10道式套餐每位4500元，11月10日開放訂位。

HUGH dessert dining由主廚鄭為修與品牌總監應庚宏共同創立，著重運用台灣在地時令蔬果，以套餐形式呈現6至7道盤式甜點。餐廳表示，菜單隨春夏秋冬季節更換，讓大眾感受甜點不僅只能在飯後享用，更有無限可能與樂趣。

▲加藤峰子創作的甜點幾乎以自然農法生產、不使用農藥的植物為基礎。（圖／業者提供）

今年底適逢HUGH品牌創立5周年，餐廳邀請任職東京米其林一星餐廳FARO，同時也是2024年亞洲50大最佳甜點主廚得主的加藤峰子來台客座，她創作的甜點幾乎以自然農法生產、不使用農藥的植物為基礎，像是招牌甜點「里山花塔」以30種以上的自然草藥與花卉組成，並且採用全植物性的奶油到糖漿。

▲HUGH dessert dining去年冬季菜單的「白蘆筍與荷蘭醬」。（圖／業者提供）

這次加藤峰子客座餐會將於11月30日、12月1日、12月2日舉行，以台灣元素、食材為靈感，與HUGH主廚共創純素盤式甜點（不使用任何含有動物成分的食材），10道式套餐每位4500元，每日各有13:00、16:00、20:00 3個場次，每場僅有16個位子，11月10日22:00開放線上訂位。

▲知名甜點大師和泉光一再度來台，11月22日在台南遠東香格里拉飯店將舉辦「大師面對面」活動。（圖／業者提供）

另外，知名甜點大師和泉光一再度來台，11月22日在台南遠東香格里拉飯店將舉辦「大師面對面」活動，參加者不僅可以聆聽他的創作故事，品嚐他親手製作的下午茶組，還可獲贈限量款「大師之作：戰神聯名款燒菓子禮盒」，活動費用每位1680元+10%。由他設計限量甜點與精緻下午茶，11月22日至12月31日於大廳茶軒及品香坊販售，每日限量供應。