住礁溪五星溫泉飯店免費開賓士　再抽2萬住宿券、任天堂

▲礁溪寒沐酒店推出周年慶活動。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

錯過旅展沒搶到飯店優惠嗎？緊接而來的還有各大飯店推出周年慶！礁溪寒沐酒店為了慶祝開幕7周年，即日起推出住房優惠，指定專案每晚9100元起，還有機會免費試駕賓士純電車款。

礁溪寒沐酒店即日起推出「與沐同旅齊步走」活動，即日起至12月27日預訂住宿每晚9100元起，透過官網或電話預訂還可參加抽獎，包括寒沐會館設施雙人使用券、任天堂Switch健身環大冒險及映之湯的湯屋券，最大獎則是價值超過2萬元的語木居住宿券。

▲入住礁溪寒沐酒店現在還可免費試駕賓士。（圖／記者蔡玟君攝）

業者更攜手合作裕賓賓士，自2024年11月4日至2025年3月 31 日，加碼推出房客享試駕賓士純電車款，入住指定房型即可體驗駕乘賓士EQ系列電動車，以低碳方式探索暢遊礁溪之美。

▲高雄漢來大飯店。（圖／漢來飯店事業群提供）

漢來飯店事業群即日起至12月底推出「漢來飯店事業群周年歡慶季」活動，規劃多項超值住房專案及抽獎回饋，還有機會抽中已開始試營運的漢來日月行館豪華湖景客房住宿券。如台北漢來大飯店從即日起至12月30日推出住房優惠，每晚7888元起，可免費享用客房mini bar、露天泳池、三溫暖及健身房等設施，第二天早上享用超人氣島語自助餐廳早餐。此外，每間客房將贈送寶格麗旅行組1組，並附上限量版漢來熊玩偶。

高雄漢來大飯店則將於12月12日迎接29歲生日，特別推出「周年慶住房專案」邀請粉絲們共同慶祝，入住豪華客房每晚5775元起，可享受健身房及露天游泳池等飯店設施，同時招待客房mini bar及隔日豐盛的漢來海港自助早餐，每房還可獲贈漢來獨家周邊商品及行政樓層貴賓軒禮遇1次，享受豐富精緻酒水與輕食點心，遠眺高雄港灣絕佳視野。