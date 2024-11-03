ITF旅展「民眾瘋出國」人氣旅遊地一次看！業者：訂單到明年暑假

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2024ITF台北旅展今（2日）進入第三天，旅行社表示，第一天雖受颱風影響，但第二天買氣迅速增溫，普遍觀察下來，以日、韓、歐洲最受民眾歡迎。在出國熱潮不歇情況下，業者觀察，民眾有提前預訂出國行程的趨勢，甚至超前部署到明年暑假。

▲旅行社前聚集滿滿人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



五福旅遊副總蔡長霖表示，第一天受颱風關係影響，銷售持平，昨天起是假日第一天，人潮開始爆量，除了日韓持續熱賣外，又以郵輪、越南異軍突起是今年亮點。蔡長霖說，MSC地中海郵輪榮耀號去年首次登台，一艘可容納5500人，旅展首日就有企業一口氣預訂近50筆，訂單金額達150萬元。

▲五福旅遊副總蔡長霖觀察，民眾預訂出國行程的時間有再提早，超前部署到明年暑假。（圖／記者彭懷玉攝）



蔡長霖觀察，民眾預訂出國行程的時間有再提早，超前部署到明年暑假。至於賣況最好的國家除了日韓賞櫻，歌詩達莎倫娜號佐世保濟州賞櫻自主遊6天、福岡釜山賞櫻自主遊6天，同房第3、4人只需 8,900 元起也是熱銷。另外，也因9月至2025年 3 月與越捷航空有越南芽莊包機，進而帶動買氣。

▲雄獅旅遊ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅旅遊則指出，日本、歐洲賣況佳，公關部總經理單葑表示，日本部分以北海道、關西地區最夯，而合掌村明年點燈只有四次，因元件稀缺，相關行程賣況已飆到9成；東南亞則以富國島、峴港和清邁最好。

另外，高單價部分，肯亞獵遊16萬3000元表現不俗，北歐極光、墨西哥馬雅要價26萬元，也是高客單首選，特殊主題或深度體驗行程訂單湧現，已有旅客預訂明年6月出發的肯亞行程、北歐芬蘭等追極光行程。郵輪方面，郵輪MSC明年持續熱賣， 「迪士尼探險號」(Disney Adventure) 2025年新加坡啟航，相關行程12月10日開賣，由可樂、雄獅、永業、大登、KKday等業者共同銷售。

▲除了餐券和住宿券，選購國外行程也是民眾來旅展的目的。（圖／記者彭懷玉攝）



東南旅遊則說，今年提早推動線上旅展，相較去年，展場銷售已突破3成，預計在明日展覽最後一天達到4成以上。目前展場最熱銷的行程包括冰島極光探索、馬新五星之旅、北越下龍灣、以及MSC地中海郵輪航程。此外，不少顧客已提前預定2025年熱門行程，如東非動物大遷徙與日本立山雪牆之旅，東南旅遊觀察，「超級早鳥」民眾有增多趨勢。