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ITF台北旅展人潮爆「千萬刷手再現」！2企業豪刷買歐洲這2行程

▲ITF旅展現場加利利旅行社人潮。（圖／加利利旅行社提供）

▲ITF旅展現場加利利旅行社講座人潮。（圖／加利利旅行社提供）

記者彭懷玉／台北報導

2024ITF台北旅展今（3日）進入第三天，適逢好天氣逛展人潮爆棚，加利利旅行社透露，今天稍早湧入兩筆千萬元大單，均為企業購買，一團大概25人。可樂旅遊表示，截至今（3日）中午，現場營業額累計超過億元；而雄獅旅遊、東南旅遊和五福旅遊也認為，今天人潮和買氣比昨天更旺。

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

加利利旅行社表示，兩筆千萬元大單分別是明年3/31出發的南法、杜拜13天，單人要價179,900元，另一支是奧捷杜拜明年4/6出發，12天單價142,900元；業者表示，相較前兩天是個人購買居多，今天有兩團企業購買，兩筆都是千萬元的企業刷手，觀察買氣十分熱絡。

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲五福旅遊指出，在旅展首日就有單筆150萬元企業大單，是MSC榮耀號明年7月出發的團體遊。（圖／記者彭懷玉攝）

五福旅遊指出，在旅展首日就有單筆150萬元企業大單，是MSC榮耀號明年7月出發的團體遊；東南旅遊則觀察，展場銷售較去年已成長3成，預計明天展覽最後一天會達4成以上。

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊表示，今（3日）展場人氣更旺，現場業績超越昨天。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊表示，今（3日）展場人氣更旺，現場業績超越昨天，熱門地區依序為日本、歐洲、韓國，客群以家庭親友團為主，部分10人以上的家庭旅遊訂單已到明年228連假，此外，特殊主題或深度體驗行程訂單湧現，已有旅客預訂明年6月出發的肯亞行程、北歐芬蘭等追極光行程。

明（4日）旅展最終日，雄獅加碼推驚喜優惠，推薦搭星宇到拉斯維加斯跨年，「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；旅展特惠「清艙超值北陸合掌村甜蝦萬怡5日」，旅展期間限定一口價30,900元；到韓國滑雪「首爾住明洞超特惠5日」限量4團10,999元起。現場消費滿3萬元還可參加一番賞抽獎，有機會獲得萬元折扣金、海風號甜點列車車票等多樣好禮。

▲ITF台北國際旅展第三天人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

▲ITF台北國際旅展進入第三天，天氣晴朗逛展人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

可樂旅遊表示，截至今（3）日中午，現場營業額累計超過億元，熱門商品前三名依序為日本、歐洲、東南亞。此外，可樂旅遊現場也推出日本環球影城、東京晴空塔門票買一送一活動，帶動個人旅遊買氣，自由行及票券業績更是比去年翻倍成長。

明日將是旅展最後一天，可樂旅遊也推出最後搶購優惠，包含Club med行程現折6,000元、歐洲指定行程最高折13,000元，預期業績有望創ITF參展以來最高紀錄。

關鍵字： ITF台北國際旅展 2024ITF台北國際旅展

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