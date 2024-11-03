瘋台北跨年「101煙火房」訂房率曝！萬豪只能候補　君悅剩零星房

▲台北101煙火秀是年末重頭戲，每年吸引上萬海內外旅客朝聖。（圖／翻攝台北101官網、台北101提供）



記者彭懷玉／台北報導

台北101煙火秀每年吸引上萬海內外旅客朝聖，北市飯店業者早在9月底陸續推出煙火房搶客，《ETtoday新聞雲》詢問北市飯店業者煙火房賣況，發現縱使房價些微調漲，仍不減民眾朝聖101煙火的興致。其中，台北萬豪酒店跨年煙火房已滿房，君悅、遠東香格里拉也近完售。

▲台北君悅酒店101景觀客房。（圖／業者提供）



其中，位在信義計畫區的台北君悅酒店指出，今年跨年房價與去年維持差不多，目前跨年夜煙火房已近完售，僅有零星客房可預訂，目標跨年夜可再創滿房紀錄。

▲台北遠東香格里拉雅仕套房。（圖／台北遠東香格里拉提供）



台北遠東香格里拉表示，跨年夜面對台北101景觀房已近完售，全館住房率超過8成，因反應通膨成本，平均房價大約微漲9%。縱使如此，業者表示，有感受到今年預訂的速度比去年快，目前僅剩少量房間可預訂，多數為較高等級的房型，業者分析，跨年夜住宿90%為國際旅客，多數來自香港、新加坡、日本、韓國等地旅客，其餘10%才是本地旅客。

▲台北萬豪酒店天際景觀客房。（圖／台北萬豪酒店提供）



位於大直的台北萬豪酒店，能一次看到101煙火和美麗華摩天輪，推出入住天際景觀客房一晚每房19,000元+15.5%起，連續入住兩晚享專案價32,500元+15.5%起專案，但跨年煙火房已全數滿房，目前僅可接受候補。業者指出，國際客與國內客占比約6:4，海外以歐美、日韓旅客為大宗。

▲周杰倫12月5日起將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」4場世界巡迴演唱會，近15萬張門票火速被搶空。（圖／杰威爾提供）



另外，大巨蛋開幕，再加上周杰倫、張惠妹演唱會均在12月登場，鄰近飯店也感受到住房率明顯提升。君悅發現，目前兩場演唱會區間的住房率達80%，平均房價9,000元，國外來台住宿比例有提高，後勢看漲。台北遠東香格里拉距離大巨蛋約12分鐘車程，演唱會期間住房率明顯提升約15%。

▲臺北最High新年城2021跨年晚會重頭戲101煙火。（資料照／記者黃克翔攝）



台北市觀傳局統計，經調查，今年北市跨年訂房熱絡，信義區及周邊松山、大安區幾乎一房難求，其中入住的外國旅客以歐美、港澳為多，國內旅客也不少；較遠的中正、萬華區也有近8成訂房率。另外，自大巨蛋開幕舉辦多場賽事活動，且也即將迎來多場演唱會，目前以周杰倫大巨蛋演唱會的日期來看，住房率有顯著提升3至15%，整體來說平均提升約3%。對此，今年觀傳局也建立「來臺北有好宿」新品牌，打造北市旅宿友善、溫暖之形象。