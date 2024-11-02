ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

免簽加持「91萬台人赴泰國」！5熱門城市一次看　11月中有水燈節

▲▼泰國水燈節（圖／泰國觀光局提供）

▲清邁是水燈節和天燈節規模最盛大的地方。（圖／泰國觀光局提供）

記者彭懷玉／台北報導

自泰國宣布開放台灣免簽證，並延長單次停留時間至60天之後，泰國觀光局表示，截至目前已有91萬台人赴泰國旅遊，還未年底，就已超越2023年的70萬人次，其中又以曼谷、芭達雅、華欣、清邁、考艾最為熱門，加上泰國11月15日有水燈節，有望在年底前突破百萬人次。

▲ITF台北國際旅展於今（1日）起一連四天在南港展覽館開跑。（圖／記者彭懷玉攝）

▲泰國觀光局亞洲與南太平洋地區副局長Pattaraanong Na Chiangmai。（圖／記者彭懷玉攝）

泰觀局北區區長Pattaraanong Na Chiangmai於今年10月1日新上任亞洲與南太平洋地區副局長，Pattaraanong Na Chiangmai出席ITF台北旅展餐敘時表示，泰國國土區分為北部、東北部、中部、東部和南部，各區皆有必吃、必玩攻略，泰國擁有多元的文化，以及酸甜苦辣的各式美食、水果，再加上每個月都有節慶，旅客各個時節來都有驚喜。

▲泰國清邁,清邁國際機場,清邁街景,泰國旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清邁緩慢步調深受國際觀光客歡迎。（圖／記者彭懷玉攝）

Pattaraanong Na Chiangmai發現，台人越來越嚮往深度旅遊，自由行旅客從70％增至近80％，其餘不到30%是團體旅遊，不過，旅客多集中在曼谷、清邁等大城市，因此會持續推廣鄰近城市旅遊，像是曼谷延伸至大城，清邁延伸至清萊等。Pattaraanong Na Chiangmai說，以往團客訪泰多安排大巴士接送、入住市區大飯店，現在多以中小型巴士接送，或是入住市郊的設計旅館，因設計旅店是泰國的強項之一。

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Big C超市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷。（圖／記者蔡玟君攝）

為讓更多人方便到泰國旅遊，泰國觀光局提及，目前航點以曼谷和清邁為主，因此人潮集中在這兩大城市，未來也計劃與航空公司和旅行社合作包機，不只桃園機場，也能從高雄、台中出發，拓點到泰國南部等其他城市。

▲2024ITF台北國際旅展第一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024ITF台北國際旅展泰國觀光局現場有獎徵答。（圖／記者彭懷玉攝）

台北國際旅展從11月1日起展至4日，泰國觀光局今年邀請8家旅行社共同推廣泰國行程，旅客在現場購買就可享有不同的優惠。像是KKday現場報名單筆滿4,000元，即可享有折扣400元，若單筆滿10,000元，即可享有折扣1,050元；雄獅旅遊推出現場下單，早鳥價折2,000元。旅展期間前100名購買行程，並刷台新銀行信用卡消費金額滿6,800元，贈「全家禮券200元」一份。

關鍵字： 泰國旅遊 赴泰國旅遊 亞洲旅遊 泰國免簽 ITF台北國際旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

免簽加持「91萬台人赴泰國」！

免簽加持「91萬台人赴泰國」！

ITF旅展首日人潮超越去年！老爺奪冠

ITF旅展首日人潮超越去年！老爺奪冠

刁民酸菜魚首度插旗桃園！

刁民酸菜魚首度插旗桃園！

ITF旅展首日湧入5.8萬人　日本最熱銷

ITF旅展首日湧入5.8萬人　日本最熱銷

康芮重創！台北動物園2日部分開放

康芮重創！台北動物園2日部分開放

身分證有4個「1」折抵1111元

身分證有4個「1」折抵1111元

IHG集團「全台增7飯店」新品牌首次登台

IHG集團「全台增7飯店」新品牌首次登台

跑咖仔別錯過！隱身美術館巷弄質感老屋

跑咖仔別錯過！隱身美術館巷弄質感老屋

Mister Donut聯名Cona‘s一次看

Mister Donut聯名Cona‘s一次看

康芮終於走了！　雙流+墾丁+林後四林平地3森林園區11／2重新開放

康芮終於走了！　雙流+墾丁+林後四林平地3森林園區11／2重新開放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

台北最強紅豆奶油脆皮麵包香甜酥軟！

ITF台北旅展首日「千萬刷手」現身

刁民酸菜魚首度插旗桃園！

日本環球最新任「咚奇剛國度」將開幕

免簽加持「91萬台人赴泰國」！

萬華蛋包麵「凌晨3點」半還大排長龍

日本連鎖麵包店首度登台

Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈回歸

ITF旅展首日人潮超越去年！老爺奪冠

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

免簽加持「91萬台人赴泰國」！

ITF旅展首日人潮超越去年！老爺奪冠

刁民酸菜魚首度插旗桃園！

ITF旅展首日湧入5.8萬人　日本最熱銷

康芮重創！台北動物園2日部分開放

身分證有4個「1」折抵1111元

IHG集團「全台增7飯店」新品牌首次登台

跑咖仔別錯過！隱身美術館巷弄質感老屋

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366