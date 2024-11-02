免簽加持「91萬台人赴泰國」！5熱門城市一次看　11月中有水燈節

▲清邁是水燈節和天燈節規模最盛大的地方。（圖／泰國觀光局提供）



記者彭懷玉／台北報導

自泰國宣布開放台灣免簽證，並延長單次停留時間至60天之後，泰國觀光局表示，截至目前已有91萬台人赴泰國旅遊，還未年底，就已超越2023年的70萬人次，其中又以曼谷、芭達雅、華欣、清邁、考艾最為熱門，加上泰國11月15日有水燈節，有望在年底前突破百萬人次。

▲泰國觀光局亞洲與南太平洋地區副局長Pattaraanong Na Chiangmai。（圖／記者彭懷玉攝）

泰觀局北區區長Pattaraanong Na Chiangmai於今年10月1日新上任亞洲與南太平洋地區副局長，Pattaraanong Na Chiangmai出席ITF台北旅展餐敘時表示，泰國國土區分為北部、東北部、中部、東部和南部，各區皆有必吃、必玩攻略，泰國擁有多元的文化，以及酸甜苦辣的各式美食、水果，再加上每個月都有節慶，旅客各個時節來都有驚喜。

▲清邁緩慢步調深受國際觀光客歡迎。（圖／記者彭懷玉攝）



Pattaraanong Na Chiangmai發現，台人越來越嚮往深度旅遊，自由行旅客從70％增至近80％，其餘不到30%是團體旅遊，不過，旅客多集中在曼谷、清邁等大城市，因此會持續推廣鄰近城市旅遊，像是曼谷延伸至大城，清邁延伸至清萊等。Pattaraanong Na Chiangmai說，以往團客訪泰多安排大巴士接送、入住市區大飯店，現在多以中小型巴士接送，或是入住市郊的設計旅館，因設計旅店是泰國的強項之一。

▲泰國曼谷。（圖／記者蔡玟君攝）



為讓更多人方便到泰國旅遊，泰國觀光局提及，目前航點以曼谷和清邁為主，因此人潮集中在這兩大城市，未來也計劃與航空公司和旅行社合作包機，不只桃園機場，也能從高雄、台中出發，拓點到泰國南部等其他城市。

▲2024ITF台北國際旅展泰國觀光局現場有獎徵答。（圖／記者彭懷玉攝）



台北國際旅展從11月1日起展至4日，泰國觀光局今年邀請8家旅行社共同推廣泰國行程，旅客在現場購買就可享有不同的優惠。像是KKday現場報名單筆滿4,000元，即可享有折扣400元，若單筆滿10,000元，即可享有折扣1,050元；雄獅旅遊推出現場下單，早鳥價折2,000元。旅展期間前100名購買行程，並刷台新銀行信用卡消費金額滿6,800元，贈「全家禮券200元」一份。