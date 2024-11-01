IHG集團「增7新飯店」台北、桃園都有！全台第1家逸衡酒店插旗淡水

▲在台中勤美洲際酒店試營運後，洲際酒店集團（IHG®）預計在2027年前達到全台30間據點目標。（圖／洲際酒店集團（IHG®）提供）

記者彭懷玉／台北報導

ITF台北國際旅展於今（1日）起一連四天在南港展覽館開跑，目前在台擁有14間據點的洲際酒店集團也來參展，洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒Robbert Manussen透露，將持續拓展台灣版圖，從台北、花蓮、鹿港、桃園機場等地都有，到2027年全台預計有30間洲際集團旗下酒店。

▲洲際酒店集團旗下現有19個品牌，逾6,500家酒店，另有逾2,200家在建酒店。（圖／洲際酒店集團（IHG®）提供）

在台中勤美洲際酒店試營運後，洲際酒店集團（IHG®）現身旅展現場，Robbert Manussen指出，目前洲際在台有14家集團飯店，預計到2027年增至30間，至於據點部分，將分別落腳台北、花蓮、鹿港，甚至是桃園機場。

▲洲際酒店集團台灣區總經理羅嘉麒Robbert Manussen。（圖／記者彭懷玉攝）



而「InterContinental洲際酒店」正是位於台北巨蛋園區內，是繼台北晶華酒店、台北大安金普頓酒店、台北大直英迪格酒店後，在台北市的第四家據點。業者指出，身為旗艦酒店，在很多規劃上都希望給旅人與眾不同的住宿體驗，因此預計會到2026年開幕。

業者透露，除了台北洲際酒店之外，洲際酒店集團（IHG®）目前在建的酒店還包含台北車站智選假日酒店、淡水逸衡酒店、士林voco酒店、桃園機場假日酒店、花蓮英迪格酒店及鹿港英迪格酒店等。比較特別的是，全新品牌淡水逸衡酒店，會是全台灣第一家。

之所以選擇積極擴張台灣版圖，Robbert Manussen笑笑地說，「新加坡、越南擁有那麼多洲際旗下據點，而台灣卻只有14家，其實台灣有著很多旅遊資源；再加上這裡有建築師、行銷、工程師等部門，隨時要做調整都很方便。」

洲際酒店集團品牌家族包括：

• 奢華精品：六善酒店、度假村及水療，麗晶酒店及度假村，洲際酒店及度假村，金普頓酒店及餐廳，洲至奢選，英迪格酒店

• 高端：voco酒店，華邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店

• 品質：假日酒店及度假村，智選假日酒店，Garner hotels，avid hotels

• 長住：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites

獨家合作夥伴：Iberostar Beachfront Resorts

▲▼漢來日月行館猶如一座湖畔美術館，挑高大廳打造自然生態花園，並搭配國際與台灣在地藝術家的作品；客房具獨立面湖景陽台，獨擁日月潭最美景觀。（圖／業者提供）



另外，南投日月潭最高端酒店「漢來日月行館」於今（1日）起試營運，是漢來飯店事業群首度跨足日月潭的全新飯店品牌，擁有日月潭最美湖景角度，可一覽日月雙潭環繞270度絕美景致，93間客房可隨時感受日月潭晨昏晴雨及不同時刻之美，旅展主推平日一泊二食住宿精緻湖景客房，雖要價28,800元起，仍詢問度高，關於今日賣況，業者僅透露，漢來日月行館賣得很好。