ITF旅展搶便宜攻略！日本賞楓免3萬、韓國買1送1　還有泰國新秘境

▲泰國斯米蘭島是全球十大潛水天堂。（圖／燦星旅遊提供）

記者蔡玟君／台北報導

2024 ITF台北國際旅展從今（1日）起連續四天登場，其中日本仍是台灣旅客最關注亮點，不但日本館是海外館最大展館，業者也紛紛推出團體優惠，鳳凰旅遊就指出，由於今年楓紅較晚，此次旅展買賞楓團最划算，旅展一口價到日本賞楓5天免3萬；可樂旅遊推出韓國團買一送一優惠，折扣下來每人免萬元；燦星旅遊除了繼續深耕日本，東南亞更規劃最新探訪泰國小島秘境浮潛亮點。

▲鳳凰旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

■鳳凰旅遊：旅展搶日本賞楓CP值最高，5日遊免3萬

鳳凰旅遊日本線副總經理林怡君指出，此次旅展想要搶便宜，CP值最高的就是賞楓團。她指出，根據日本預報，今年賞楓時間與往年相比延後兩周，11月中下旬之後到山陰山陽、九州賞楓都很適合，且剛好搭上旅展促銷，5天賞楓團3萬有找，不像過往都要4、5萬價格。

林怡君也觀察，2025年春節連假團費與2024年相比仍有一成漲幅，北海道仍出現破10萬團價，主因是日幣匯率低，日本人乾脆都玩國旅，加上海外旅客大量湧入，加上人力不足問題還沒解決，餐飲業與旅宿業把人力成本加入，所以才會提高，但也因為目前日幣低，因此漲幅落在一成左右。

▲▼ 可樂旅遊發言人李季柏（上圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

■可樂旅遊：小資族推薦韓國團買一送一、平均每人免萬元

可樂旅遊發言人李季柏表示，傳統第四季是旅遊業的淡季，售價比較優惠，以日本來說，若想去北海道，12月10日前比較優惠，之後進入旺季就比較貴；若沒有很多預算，韓國則是很好選擇，目前團體價格都低於2019年，可樂旅遊在此次旅展推出首爾、釜山、濟州島買一送一優惠，約一萬元就可以出國玩。

若看2025年春節，李季柏觀察韓國線與往年比不升反降，主因是有很多不同航空公司選擇，大概3萬5到3萬內都有，若是過年期間想要出國玩，也是不錯的選擇。

而日本則一直是台灣人出國首選，春節期間日本團費仍有小幅上漲，東京、大阪、北海道單價漲幅都有一成，九州則稍微便宜，但目前仍有空位。

▲▼燦星旅遊產品部副總經理羅俊英（上圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

■燦星旅遊：持續推出日本二、三線城市主題新玩法 還有泰國最新島嶼秘境

燦星旅遊產品部副總經理羅俊英表示，持續深耕高知、秋田等日本深度旅遊路線，此次旅展推出季節性更明確的主題玩法，例如雪季、祭典甚至是明年賞櫻等特色行程，提供旅客多樣性的選擇。

明年日本深度玩法亮點將把目標放在山陰山陽地區，目前鎖定鳥取縣，預計最快明年夏天就能帶旅客直飛鳥取，探索更多日本秘境之旅。

▲斯米蘭島海中美景。（圖／燦星旅遊提供）

而東南亞亮點仍持續放在泰國普吉島，挾帶免簽優勢，提供旅客更多赴泰旅遊選擇。此次旅展亮點將推出「最美賞海潛水天堂」斯米蘭島，透過包機行程，帶旅客前往全球10大潛水勝地，加上斯米蘭島每年僅開放150天，想要欣賞這片絕美海域，可要把握島嶼開放期間，燦星旅遊更推出旅展現場第二人立享2000 元折扣。