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獨／日本免稅改制時間曝光　知情人士：最快明年4月實施

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／ETtoday資料照）

▲日本政府明年將更改免稅制度。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

日本政府將更改免稅制度，最快2025年開始實施。有知情日本觀光設施業者表示已經收到訊息，並透露最快4月就會實施，明年到日本玩，免稅手續將大變化。

該知情人士指出，日本政府決定改變免稅手續，當地百貨、商場設施都已陸續收到訊息，根據規劃，目前最快明年4月、最慢12月就會開始實行。

根據目前已知的訊息，日本免稅改制最大差異是以「先付後退」為最大主軸，旅客需先以含稅價購入，將物品帶到機場經確認後才能辦理退稅。

▲▼日本免稅，日本購物，日本購物消費，日本退稅，護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲根據目前日本當局規劃，未來旅客需將商品帶到機場，出示護照並完成驗證才可辦理退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

但要如何確認免稅品是否有攜帶出境？根據日本政府構想，將於機場設立自助機台，旅客將商品帶到機場後，出示護照並完成免稅品驗證手續後即可辦理退稅，但實際要如何設置、設置多少機台，仍需視機場人流狀況討論。

免稅品販售條件也將變更。為了提高旅客便利性，計畫廢除「一般品」、「消耗品」分類，並不再使用消耗品專屬免稅包裝，同時取消消耗品購買上限金額50萬日圓的限制。

▲▼東京BIC CAMERA藥妝店，ビックカメラ，免稅，免稅藥妝，免稅商品，日本免稅，日本藥妝，日本藥妝店，日本購物。（圖／記者蔡玟君攝）

▲未來免稅包裝也將廢除。（圖／記者蔡玟君攝）

未來退稅方式將包括現金、信用卡與電子貨幣3種，現金將透過機場專屬窗口處理，若選擇以信用卡與電子貨幣退稅，則需先在購買店家登記退稅方式、退稅帳戶與旅客相關資訊。

此次免稅改制是有鑒於許多海外旅客利用享免稅優勢，未依照法規將商品帶離日本，反而轉賣藉此賺取高額差價，也導致日本稅收損失至少上百億，因此決定進行改革。

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 日本免稅改制 日本免稅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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