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搭MSC榮耀號！體驗海上樂高樂園　網美必拍水晶旋梯

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

來趟全家人的海上豪華旅行吧！亞洲旗艦MSC榮耀號，最了解全家出遊的需求，專為孩子設計的樂高樂園、13家美食餐廳、20個風格酒吧，以及網美必拍施華洛世奇水晶旋梯，大人來充電、小孩來放電，全家搭郵輪一起去旅行，不要再錯過了。

▲▼MSC榮耀號,樂高,豪華旅行,施華洛世奇,高科技,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲樂高樂園是一座色彩繽紛的移動海上樂園。（圖／MSC地中海郵輪）

MSC榮耀號上的樂高樂園，是孩子們的最愛，分齡的安排讓每個孩子都能玩出自己的創意與自信，同時結交到來自世界各地的好朋友。

適合3到6歲的樂高幼兒俱樂部，引導小朋友們通過多元的體驗，鍛鍊動手技能，使手指肌肉更靈活，有助於未來寫字與畫畫等手部精細動作。還有魔術電影院和魔術廚房，讓孩子從角色扮演中成為社交小達人。

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▲哆來咪實驗室裡有許多高科技設備。（圖／MSC地中海郵輪）

哆來咪實驗室則是全年齡段的歡樂聖地，MSC地中海郵輪吉祥物哆來咪，歡迎大朋友、小朋友的到來，在這個奇妙實驗室，有像是3D列印機等各種高科技設備，孩子們能實現心中所有的奇思妙想。

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▲在海王餐廳可以品嘗到正統歐風美饌。（圖／MSC地中海郵輪）

美食是度假的重頭戲，為每一位客人帶來美味料理是MSC郵輪DNA裡的核心，榮耀號當然也不例外，船上共有13家餐廳，多種類的飲食與風格，讓全家人的海上之旅盡享異國美味。

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▲JEAN-PHILIPPE 可麗餅&冰淇淋是甜點天堂。（圖／MSC地中海郵輪）

想要品嘗甜品，那就不能錯過JEAN-PHILIPPE 可麗餅&冰淇淋，踏入這個甜點天堂，能感受到新鮮現烤的法式布列塔尼經典可麗餅甜香四溢，喜歡濃郁起司的爸爸、獨鍾奶油香醇的媽媽、偏好冰淇淋溶於餅皮香甜的孩子，每個人都能得到滿足，露出幸福的微笑。

▲▼MSC榮耀號,樂高,豪華旅行,施華洛世奇,高科技,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲網美必拍金光閃閃施華洛世奇水晶旋梯。（圖／白宮這一家Pai’s family）

網美必拍的施華洛世奇水晶旋梯，總共有61440顆施華洛世奇水晶，每一階精雕細琢都為打造旗艦閃耀之美。身著小禮服，輕拂旋梯扶手，款款跟隨水晶光芒優雅拾級而下，在雍容華貴的黑金大理石配襯中，歐式貴族奢華專屬「星光大道」格外璀璨奪目，怎麼能不來親自體驗！

▲▼MSC榮耀號,樂高,豪華旅行,施華洛世奇,高科技,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號上有20間各具特色的酒吧，等著乘客來放鬆小酌。（圖／MSC地中海郵輪）

而MSC榮耀號的另一大特色，是船上有20間特色酒吧，奇妙雞尾酒配上海洋壯闊美景，無論何時何地，讓爸爸、媽媽們總能找到理想的放鬆場所， 與朋友和家人一起享用飲品，聆聽曼妙音樂，觀看喜劇表演或品嚐美味小食，醉心於海上每個感動時刻。（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

▲▼MSC榮耀號,樂高,豪華旅行,施華洛世奇,高科技,七逗旅遊網。（圖／業者提供）

▲在海上，也能體驗打保齡球的樂趣。（圖／MSC地中海郵輪）

●推薦行程
亞洲旗艦 MSC榮耀號
【2025年三月基隆港出發 早鳥優惠每房減6,000元】
第三人只要6,900元起
•3/12 沖繩自主遊4天
•3/15 鹿兒島、濟州自主遊6天
•3/20 石垣島、沖繩自主遊5天
•3/24 熊本、佐世保自主遊6天

●更多優惠：
•周年慶：12/16、1/5限定航次，贈送200美金（船上消費抵用金）
•網路優惠：MSC榮耀號限定，岸上漫遊服務「買一天送一天」
詳情請上https://msc-cruises.com.tw

關鍵字： MSC榮耀號 樂高 豪華旅行 施華洛世奇 高科技 七逗旅遊網

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