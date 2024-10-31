日本連鎖麵包店「BAKERIES LAB.」首度登台　1號店11／2開幕

▲日本連鎖麵包店「BAKERIES LAB.」首度登台。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本知名連鎖麵包店「釛匠研所 BAKERIES LAB.」正式進軍台灣，首家分店11月2日於台北車站台鐵B1正式開幕，中和旗艦店門市預計於11月下旬跟大家見面。

日本「釛匠研所 BAKERIES LAB.」2019年成立，台灣首家分店、同時也是海外第一家分店，將於11月2日在台北車站台鐵B1正式開幕，而中和旗艦店門市預計於11月下旬跟大家見面。

品牌的三大人氣系列商品分別是菠蘿麵包、吐司及可頌系列。菠蘿麵包是日本人氣商品，外層「菠蘿皮」帶有微甜的酥脆口感，內層的麵包則鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味。

▲菠蘿麵包是「釛匠研所 BAKERIES LAB.」在日本的人氣商品。（圖／業者提供）

吐司系列中的「黃金吐司」，採用來自日本的麵粉及鮮奶油，有一股淡淡的馬達加斯加香草的香味，外皮酥軟、內層綿密，輕輕撕開，裡面呈現出細緻的層次，觸感柔軟且有彈性。

▲「黃金吐司」外皮酥軟、內層綿密。（圖／業者提供）

▲「原味鹽可頌」以簡約而精緻的風味吸引顧客。（圖／業者提供）

可頌系列中的「黃金迷你可頌」承襲了「黃金吐司」的特色，層層酥皮在烘烤後呈現出漂亮的層次，微微焦香，咬下去時散發出濃郁的奶香和奶油香氣；「原味鹽可頌」以簡約而精緻的風味吸引顧客，「松露鹽可頌」內餡則使用高濃度的義大利奧利塔松露來提升層次感。

▲「BAKERIES LAB.」因應雙11活動，推出時尚造型「菠蘿包」提袋。（圖／業者提供）

釛匠研所BAKERIES LAB.台灣店堅持使用日本直送冷凍麵團，希望讓每一位顧客能品嚐到與日本同步的味道與口感。因應雙11活動，品牌推出時尚造型「菠蘿包」提袋（內含「菠蘿麵包」1顆）及「黃金吐司列車限定款禮盒」限定組合，價格399元，11月2日起至11月11日販售，每日限量88組，數量有限，售完為止。

▲人氣餐廳刁民酸菜魚新推出「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」 。（圖／業者提供）

另外，人氣餐廳刁民酸菜魚新推出「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」，今日於官方網站開賣，每袋4入售價268元、16入1072元、24入1548元、48入2856元。

「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」調料包使用酸菜、白蘿蔔、嫩薑、泡椒、藤椒油及特製醋水等多種食材熬煮，再經高溫殺菌，麵條選用來自嘉義的日曬麵，可以適度扒附醬汁。