台南32年「花語鐵板燒」公告盤讓　老闆年事已高想退休

▲台南32年老店「花語鐵板燒」公告盤讓。（圖／雲劍提供）

記者黃士原／台北報導

位於台南成大附近的「花語鐵板燒」，開業已有32年，是成大學生的最愛，不過近期被網友發現，餐廳玻璃上張貼「盤讓」公告，據了解，老闆與老闆娘年事已高想退休。

1992年開業的「花語鐵板燒」已有32年歷史，菜單除了提供豬肉、羊肉、牛肉、鱈魚，還有多種口味的雞腿，而且不只能單點，還有套餐、全餐可選擇，由於最低百元就能享用餐點及白飯湯品吃到飽，是成大學生的最愛。現在每日只從下午5點營業到晚上8點半，用餐尖峰時段通常是客滿的狀況。

▲台南32年老店「花語鐵板燒」玻璃窗戶上張貼盤讓。（圖／雲劍提供）

不過，有網友發現近日花語鐵板燒的玻璃窗戶，竟然貼出「盤讓」公告，讓許多老客人及成大人感到驚訝，據了解，主要是老闆與老闆娘年事已高想退休，因此才決定將店面盤讓出去。

花語鐵板燒盤讓消息傳出，讓許多台南人驚訝的說「常常客滿呢」、「CP值超高的鐵板燒」、「什麼！很好吃ㄟ」、「以後吃不到太可惜了」、「看來最近要再找時間去光顧了」、「怎麼會…這裡有我滿滿的回憶」，也有人說「老闆夫妻辛苦了，退休享受人生吧」。

▲山東麻醬麵宣布「我們回來了」。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

另外，高雄20多年老店「山東麻醬麵」因老闆退休，已於9月21日歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過日前店家臉書宣布「我們回來了」，將由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺。

高雄山東麻醬麵開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。