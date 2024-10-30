點牛肉麵送乾拌麵！三商餐飲8品牌推雙11優惠　買披薩送炸雞

▲三商巧福雙11優惠，買半筋半肉牛肉麵套餐送番茄肉醬乾拌麵。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

雙11購物節即將到來，三商餐飲8大品牌「雙11美食狂歡買一送一」活動11月1日開跑，會員在三商i美食卡APP上，使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，像是三商巧福送番茄肉醬乾拌麵、福勝亭送鮮嫩炸雞柳定食，到拿坡里買大披薩送3塊炸雞，最高可省1410元。

▲拿坡里披薩雙11優惠，買大披薩送3塊炸雞。（圖／三商餐飲提供）

搶搭雙11購物節商機，三商餐飲推出「雙11美食狂歡1+1」活動，從11月1日到11月11日，會員只需1點紅利點數，即可在三商i美食卡APP上兌換雙11限定的「1+1美食票券」，以下為8大品牌優惠一覽。

●三商巧福：買「半筋半肉牛肉麵套餐」（$255）送「番茄肉醬乾拌麵」（$95）。

●拿坡里：買「大披薩」（$369）送「3塊炸雞」（$174）。

●福勝亭：買「厚切活力豬排定食套餐」（$350）送「鮮嫩炸雞柳定食」（$210）。

●三商鮮五丼：買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」（$249），送「招牌牛丼」（$119）。

●品川蘭：買「滿漢三寶牛肉麵套餐」（$380）送「蘭．雪花牛肉麵」（$250）。

●三商炸雞：買「4塊咔啦腿排」（$232）送「4塊咔啦腿排」（$232）。

●BANCO：買「雙人南義披薩套餐」（$990）送「清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵」（$240）。

●巧福PLUS：買「鴨血豆腐煲套餐」（$215）送「紅油皮蛋肉醬麵」（$90）。

此外，只要手機號碼即可輕鬆加入三商i美食卡APP會員，並享受8大品牌迎新優惠，活動期間，每筆消費滿50元可累積1點紅利點數，雙11美食票券兌換至11月11日，使用期限至11月18日。

▲11月天天有指定夯品下殺買1送1。※點圖放大。（圖／業者提供）

必勝客與肯德基的「PK雙饗卡APP」也推出雙11優惠，肯德基11月1日起至11月24日可享「8塊上校雞塊買1送1」；必勝客11月1日起至11月30日則推「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」可享「買1送1」優惠，每人不限購。

▲加碼每周五、11月11日限定搶秒殺優惠。※點圖放大。（圖／業者提供）

11月加碼每周五限定（11月1日、11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10時起推出秒殺瘋搶優惠，肯德基有「8塊上校雞塊11元」、「雙11炸雞雙人餐111元」及「雙11八塊雞桶派對分享餐1111元」；必勝客則推「雙11鬆厚個人比薩11元（6吋）」、「雙11鬆厚小比薩111元（9吋）」及「雙11一公尺派對巨飽盒1111元」，數量有限、售完為止。