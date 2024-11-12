秒飛韓國朝聖大廚人氣餐廳！「享飛神卡」雙倍累積哩程　刷玩世界升級旅行

▲國泰世華亞洲萬里通聯名卡享海內外回饋輕鬆累哩，筆筆消費都能化為一張張機票，想飛的心已攔不住！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

追完韓國大廚實境秀眾多人氣餐廳超生火，迫不及待想手刀朝聖？夢想清單中還有歐洲時裝週還沒打勾，好想把景點、精品一網打盡？行事曆上連假、特休通通圈好圈滿的你，想飛的心已攔不住～怎麼飛最有效率？入手「享飛神卡」就能為海外旅遊開外掛！將日常生活刷卡通通改為「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」每一筆消費聚餐、血拚、娛樂輕鬆累哩，就能化為一張張機票，讓你盡情把握假期想飛就飛，越刷越好玩！

▲日常生活消費通通改刷國泰世華亞洲萬里通聯名卡準備出發你心目中的旅遊勝地。

國內消費通通刷這張！國泰世華亞洲萬里通聯名卡輕鬆累哩

想用累積哩程數兌換機票爽飛世界各國打卡曬美照？現在可不只有買機票或海外消費才能累哩！懂吃懂玩的你，平時吃喝玩樂記得通通改刷「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」就能快速累積哩程數，不論是平時和朋友相約吃飯、購物、開車加油，週末約會看電影、衝演唱會…回饋都能輕鬆GET！

亞洲萬里通的大咖特約店家數不完，幾乎涵蓋所有人的日常生活，尤其年底派對季陸續到來，各種主題的交換禮物、出遊聚餐、玩樂住飯店…各種消費都能刷這張「享飛神卡」輕鬆累哩！舉凡走進屈臣氏、滑個蝦皮購物採買日常生活用品，或利用Starbucks、foodpanda享受咖啡美食，就連搭乘台灣高鐵，或到威秀影城等都屬於指定特約店家消費，輕鬆啟動「哩程加速器」，最優10元累積1里數。更棒的是，一定要把握生日當月善用「哩程加速器」至指定特店消費，再享里數2倍回饋，最優NT$5=1里數，每刷一筆消費，都離你心目中的海外度假勝地越來越近！

▲「國泰 亞洲萬里通」網路商店上擁有多個頂級上萬種商品讓你細選，可用里數或「里數+現金」靈活換購。

多元兌換iPhone、想換就換、哩程終身有效！

「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」不僅在海內外消費回饋具優勢，亞洲萬里通所提供的「多元兌換」也是一大亮點！除了可以使用在國泰航空官網兌換機票，也可兌換全球星級飯店住宿及租車服務，還能上「國泰 亞洲萬里通」網路商店上兌換豐富商品，不論是最潮的iPhone新手機、名牌行李箱、3C家電，或為海外友人準備鳳梨酥或國泰限定商品等通通都可換，而且只要18個月內有一次消費累積或兌換，哩程效期即可延長，不用再擔心哩程過期，讓你每一筆消費都能升級未來的旅行！

▲國泰世華亞洲萬里通聯名卡推出「刷玩世界 真有哩的」2倍加碼哩程數。

刷玩世界 真有哩的！2倍放大你的哩程

近期國泰世華亞洲萬里通聯名卡推出「刷玩世界 真有哩的」限時活動開跑，特別加碼2倍「亞洲萬里通」里數，助攻你的飛行計畫！只要在2024年11月1日至2025年1月31日期間登錄參加活動，海外消費就能享有2倍哩程回饋（最優NT$5元1里），每個月最多可賺1,000里，累積最高3,000里，2024年11月5日至2025年1月31日期間新申辦國泰世華亞洲萬里通聯名卡，登錄並於核卡後30天內一般消費累計刷滿六千元(含)以上，加贈亞洲萬里通露營椅。

*活動限制及詳情，請洽國泰世華銀行官網：https://bremen.tw/IjGtXE

國內消費天天刷國泰世華亞洲萬里通聯名卡累積消費兌換機票，出國跑咖、採買精品、幫家人好友代購國外限定商品時，更要把握每一筆消費機會繼續刷，通通累積起來為自己的下一次飛行提前做準備，持續累積新哩程或兌換實用好禮。海外回饋、輕鬆累哩通通都在這張「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，把握活動期間手刀申辦享飛神卡，讓每一筆消費都轉變成哩程數，拉近你與世界的距離，一圓你心中未竟的海外旅遊夢！

#謹慎理財 信用無價

「詳情請以國泰世華官網公告為主」 連結：https://bremen.tw/SCVEPg