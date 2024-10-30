今天10點開搶！台灣虎航全航線單程機票799元起

▲台灣虎航 。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台規模最大的「2024ITF台北國際旅展」即將於11月1日至4日在南港展覽館盛大舉辦，台灣虎航搶先於今（30日）早上10點起至11月4日為止推出全航線單程未稅799元起優惠，旅展現場玩遊戲還有機會抽中免費機票。

台灣虎航此次推出的線上旅展，促銷期間為即日起至11月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為即日起至2025年3月29日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，除可享有9折的優惠外，還能再賺8%回饋金的超級好康。

除了推出線上旅展優惠價外，旅展期間民眾只要到台灣虎航攤位，出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，即有機會獲得台灣虎航雙開資料夾作為成交禮，另有指定航線的加碼好禮。

此外，在旅展現場凡是加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可以於遊戲活動期間掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、最高3,000日幣多慶屋或三井outlet的商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元，以及台虎專屬購票折扣碼等逾6千份的多樣好禮。

▲亞洲航空推出0元機票。（圖／AirAsia提供）

亞洲航空今年首次參加ITF台北國際旅展，並宣布於旅展現場推出全航線冬季航班8折與託運行李8折之外，只要下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券。

此外，AirAsia同步於11月2日中午12點至11月10日23:59推出AirAsia「線上旅展 年末大促銷」，提供台北－吉隆坡、台北－沙巴（亞庇）、高雄－曼谷（廊曼） 單程未稅0元起，其他台北出發至曼谷(廊曼)、清邁、馬尼拉單程未稅888元起；高雄出發至吉隆坡、馬尼拉單程未稅350元起，適用搭乘日為2025年4月21日起至2026年3月28日止。

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