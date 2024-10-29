台灣好行太魯閣新路線開跑！滿足深度旅遊　亮點停靠新城老街

▲台灣好行310太魯閣新路線沿途停靠站一覽表。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

秋冬季節來花蓮台灣好行310太魯閣線，帶你深度遊玩花蓮新城、秀林等珍珠景點！因應太魯閣國家公園暫時休園復原中，台灣好行「310太魯閣線」將從11月1日起行駛新路線。

縣府表示，新修路線從花蓮轉運站出發，沿途停靠花蓮「小京都」將軍府、花蓮觀光漁港、七星潭、新城老街、達基力藝術文化基地等站點，路線景點包含歷史人文、多元文化及自然生態，行程豐富多元，讓旅客搭得放心、玩得開心！

310太魯閣線新設站點，從花蓮轉運站出發後新增停靠東大門夜市，讓遊客可以在花蓮市區金三角商圈吃東西買伴手禮一次滿足，還可以下車遊覽融合現代設計元素的「小京都」將軍府，體驗日式宿舍群文化，更可品嚐舉有在地特色的精緻餐點。

本次新設站點的最大亮點就是停靠新城老街，讓遊客可以不用自行開車，搭好行就能抵達具有獨創口味檸檬汁的佳興冰菓室，還有知名電影《盛夏光年》取景地「新城照相館」，更可以逛逛集結花蓮13鄉鎮的質感特色品牌「山海百貨」；逛完新城老街後，更可續搭310太魯閣線到達「達基力藝術文化基地」，體驗太魯閣族獨特文化及食農活動。台灣好行310太魯閣線新設站點，每站都精彩豐富且可體驗多元文化，帶領民眾深入探索新城與秀林特色景點，了解太魯閣周邊更多好吃好玩的特色店家！

花蓮縣政府表示，為鼓勵旅客樂遊花蓮，自113年6月1日起至12月31日止，台灣好行花蓮路線包括310太魯閣線、304洄瀾東海岸線、303縱谷花蓮線及309玉長豐濱線，凡持電子票證（含行動支付）即可免費搭乘。歡迎民眾多加搭乘台灣好行「310太魯閣線」，遊趣花蓮山海景點之美！另台灣好行「304洄瀾東海岸線」為郵輪式公車，目前一天行駛三班且座位數有限，為考量行駛安全不售站票，若遊客欲享有座位保證，則請事先預約並支付搭乘費用，搭乘時將優先上車，如有其餘空位再提供給現場排隊欲享憑電子票證免費優惠搭乘措施之民眾，也請民眾特別注意。

搭乘台灣好行310太魯閣線、304洄瀾東海岸線遊山玩水，交通便利且結合兩線周邊餐飲、住宿、體驗及購物，不僅帶動在地經濟，同時提供民眾多樣食宿購行需求；車內另有沿線景點多國語言語音導覽，是國內外自由行遊客旅行台灣的最佳夥伴！縣長徐榛蔚邀請鄉親好朋友，現在搭乘「台灣好行」路線，輕鬆遊、開心玩、CP值高，更可共同響應低碳旅遊，共同為台灣邁向「淨零轉型」盡一份心力！

活動詳情：

台灣好行310太魯閣線：https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0071

服務專線：03-8572277

其他好康活動：

優惠店家：https://tour-hualien.hl.gov.tw/cp.aspx?n=538

