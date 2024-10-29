台北國際旅展登場！國家景區館「遊台灣熊自在」　規劃永續之旅

▲國家景區館「遊台灣熊自在」11月1日至4日在南港展覽館1館4樓舉辦。（圖／縱管處提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處於2024 台北國際旅展期間策劃「國家景區館-遊台灣熊自在Explore Taiwan, Stay Chill」，展覽將從11月1日至4日在南港展覽館1館4樓舉辦。展區包含兩大空間：「數位互動區」及「永續旅遊館」，期以多項數位內容引領民眾一同探尋台灣特色景區，除提供第一手的旅遊資訊外，也傳達永續旅遊之理念，歡迎民眾前往參觀。

「數位互動區」規劃多項設施供民眾體驗探索，其中「Hi！揪過來」是以高挑搭建的LED裸視3D螢幕，民眾可在展區拍照後，看見個人影像出現在各觀光景區，好似旅途中在景點前拍照打卡；還有「快篩你的旅行」心理測驗，結合測驗問答探詢民眾心中的旅遊目的地，參與體驗即可獲得推介遊程，為下一趟國內永續旅遊預作準備；以及借助影視科技，將如詩如畫的風景實境呈現於展館，包含「智慧觀光情報站」、「沉浸式劇場」、「VR體驗區」及「3D探索號」等數位內容，民眾可於旅途前更了解各景區的相關資訊，搶先一覽各景區的獨特魅力。

「永續旅遊館」則結合觀光署及13個國家風景區管理處發展區域旅遊之觀光圈，提供低碳環保旅遊設計及觀光圈相關產品，及展示各管理處2023-2024年「全球百大目的地永續故事獎」獲獎事蹟，推廣、邀請民眾不僅在生活中落實環保議題，進一步在各地旅途中也以實際行動支持永續，

展期間安排了「Eco-Travel旅行大挑戰」永續旅遊行動之賓果遊戲，透過現場活動引導民眾認識永續旅遊的積極作為，再搭配各風景區的景點或遊程、交通、住宿及伴手禮等相關旅遊資訊，讓民眾輕鬆出發上路，探索台灣自然與文化之美。

為響應永續節碳，此次展區規劃以可回收之材料進行結構搭建，可回收之材料佔比約為80%，活動規劃亦響應無紙化，邀請民眾以手機、平板等裝置存取資訊，減少紙質宣導摺頁的印製，在推廣台灣風景之美的同時，兼顧環境永續的未來。

今年統籌國家景區館的縱管處郭振陵處長表示，這次展館4日區分為不同的主題日，依時間順序分別為綠色永續旅遊日、親子日、親海日及親山日，展期間的活動也相當多元，除了國家景區館內滿額贈送宣導品的活動外，今年為鼓勵民眾參與觀光署相關展館活動，更串聯了1樓台灣館、4樓台灣好樂園館、鐵道旅遊館及本館4個展館的電子集章活動，集滿數位章者，即可至國家景區館或台灣館兌換各日主題相關之限量禮品，以及於永續旅遊館消費滿額之好禮。

此外，於週六（11 ／2)、日（11 ／3）下午有安排免費的手作體驗，活動採現場報名，報名者可製作海漂漁磁鐵或紙藝扇子，讓民眾在手作的同時理解永續的深層意義；另週日上午邀請到「仁山仁海藝想堂」帶來精采的舞蹈表演，期透過展演呈現對生命與自然的熱愛，反思人類在環境所扮演的角色和關係。以上活動非常歡迎各位前來觀賞、體驗，期待讓遊客在體會智慧景區便捷之處的同時，將永續旅遊的概念深植民心。

更多展覽資訊可至ITF台北國際旅展觀光網站查詢。

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