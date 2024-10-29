手搖飲「指定飲品第2杯10元」只有1天！一次爽喝QQ奶茶+珍珠奶茶

▲CoCo好友日祭出加料奶茶第2杯10元優惠。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，本周祭出「加料奶茶第2杯10元」優惠，一次就能喝到季節限定QQ奶茶，以及人氣招牌珍珠奶茶，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日推「大杯QQ奶茶+大杯珍珠奶茶下殺70元」優惠，換算下來相當於第2杯只要10元，且每杯飲品的糖度、冰量可隨意任選，10月30日當天開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「QQ奶茶」是選用冬季限定人氣配料「QQ系列」，內含地瓜圓、芋圓混合搭配香甜奶茶，咀嚼口感十足；「珍珠奶茶」則是Q彈珍珠搭配甜蜜奶茶，經典組合人氣不敗。

▲功夫茶最新「芭樂系列」限時1天買1送1。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

另，KUNG FU TEA 功夫茶近日則推出全新「芭樂系列」，使用著時成熟芭樂製成鮮萃原汁，保留最原始風味及豐富營養價值，甜度高、香氣足，再加入檸檬原汁增添酸甜口感，有無咖啡因的「芭樂輕檸」，以及加入綠茶的「芭樂檸檬綠」共2飲品選擇，全門市通通能喝到。

同步祭出限時1天「買1送1」優惠，10月31日當天可享「芭樂系列同品項買1送1」，單筆限購1組，數量有限、依各門市現場供應為主。