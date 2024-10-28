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鰻魚飯「四代目菊川」11月台北再增2家店　開幕時間及地點曝光

▲一整尾呈現！日本鰻魚飯名店「うなぎ四代目菊川」1/6插旗台北。（圖／記者黃士原攝）

▲「四代目菊川」11月陸續進駐微風信義、天母SOGO。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本人氣鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」在去年10月在高雄開出第3家店後，相隔1年再度展店，11月陸續進駐微風信義、天母SOGO，目前已開放線上訂位。

四代目菊川去年1月首度登台，第1家店落腳台北市，同年9月、10月陸續插旗台中、高雄，相隔1年再度展店，下個月連開2家店，微風信義店、天母SOGO分別於11月1日、11月15日開幕，目前已開放線上訂位。

慶祝開幕，微風信義店（11/1-11/30）、天母SOGO店（11/15-12/8）都推出三重優惠。第一重：雙人套餐優惠價1800元，可同時享用招牌「菊川鰻三吃」與新品「魚卵鰻魚丼」；第二重為消費滿千送百元折價券；第三重則是會員限定，消費任一套餐，免費招待鰻骨仙貝。

▲菊川鰻三吃。（圖／記者黃士原攝）

四代目菊川是日本名古屋的鰻魚飯名店，擁有超過90年歷史，日本社長菊川雄平表示，起初以經營鰻魚批發為主，之後轉而投入推廣鰻魚料理至日常生活中，店內特選用300克重的鰻魚，在火烤過程中，水份不會過度流失並保留適當的油脂。

鰻魚三吃屬於名古屋的傳統吃法，四代目菊川當然也有，「菊川鰻三吃」可依個人喜好品嚐到鰻魚飯不同的口味，先把鰻魚飯分為四等份，一吃是先品嚐原味，二吃加入海苔、蔥花、山葵，三吃則是倒入高湯做成茶泡飯，最後可選擇自己最喜歡的口味再品嚐一次。

▲橋村炸雞高雄首店確定落腳夢時代購物中心。（圖／記者黃士原攝）

另外，韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」繼先前曝光的桃園大江店後，高雄首店確定落腳夢時代購物中心，預計12月下旬開幕。

橋村炸雞於1991年開業，是不少旅客到韓國一定要朝聖的美食之一。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，同年11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店，今年4月、9月分別進軍台南、台中，目前全台已有5家門市。

關鍵字： 美食雲 四代目菊川 鰻魚飯

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