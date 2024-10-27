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黑金通老闆捨不得離開花蓮　原址開設「野光」新品牌再拼一次

▲全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

▲黑金通老闆於原址推出全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

記者黃士原／台北報導

位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」原本9月歇業，不過老闆捨不得在花蓮的一切，決定在原址重新開始，以全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」跟大家見面，目前已經開始試營運。

原本位於花蓮市的百年洋房餐廳「黑金通」，用餐區一隅有幾處夢幻造景，各種繽紛色彩乾燥花垂吊在天花板，另一角落更設計整面乾燥花牆和一座小鞦韆，讓客人能自由取景拍照，因此被譽為「花蓮最美餐廳」。不過開業7年，不敵強震重創當地觀光產業，9月停止營業。

▲全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

▲2樓有榻榻米區。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

不過立法委員羅美玲在臉書提到，原本黑金通老闆想回到南投老家發展，但還是捨不得在花蓮的一切，最後決定再拼一次，在原址以全新品牌「野光 Fluorescent Bistro」跟大家見面，25日起開始試營運。

▲「野光 Fluorescent Bistro」的鮮蝦可頌、打拋豬豬飯。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

▲「野光 Fluorescent Bistro」的鮮蝦可頌。（圖／取自野光 Fluorescent Bistro臉書）

與黑金通不同，野光使用了許多木質家具，並搭配植栽點綴，用餐環境給人一種寧靜、自然的氛圍。1樓有長者及寵物友善區，2樓有榻榻米及單人用餐區，可滿足朋友聚餐、寵物家庭等不同客群的需求。

店家在臉書上公布第一波試營運餐點，有野光X邊境法式點心X鮮蝦可頌早餐、野光X小滿麥拾X沙嗲嫩雞早餐、打拋豬起司烤吐司、L.O.V.A滷肉嫩雞飯、打拋豬豬飯，以及黑金通過往的招牌酥炸椒麻雞與照燒烤雞腿，11月30日前，用餐可享飲品咖啡免費暢飲。

▲花蓮名店「心地日常」復活，遷址宜蘭羅東更名「心地冰室」。（圖／取自心地日常臉書）

另外，花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，原本5月熄燈，不過店家8月遷址到宜蘭羅東，同時更名為「心地冰室」，而採用富里糯米手工揉製的白玉湯圓、淋上桂花蜜的招牌「桂花蜜酒釀雪花冰」，老客人又吃得到了。

關鍵字： 美食雲 黑金通 野光 野光 Fluorescent Bistro 花蓮美食

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