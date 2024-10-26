吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛」　壽喜燒套餐享和牛4吃

▲晶華引進吃珍珠粉長大的「柿安真珠牛」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

和牛控看過來！台北晶華酒店從日本引進吃珍珠粉長大的「柿安真珠牛」，10月27日至11月17日於三燔本家、三燔北投推出壽喜燒套餐，每人6800元，透過晶華會APP預訂可享85折優惠。

▲「真珠牛壽喜燒套餐」將以涮煮、籠蒸、壽喜燒及燉煮等4種方式呈現。（圖／晶華提供）

柿安本店是成立近150年歷史的日本餐飲集團，旗下除擁有料亭、肉舖及和風甜點品牌外，最知名還是自家經營、積極培育頂級牛種的養殖牧場。晶華表示，此次引進的「真珠牛」來自日本三重縣龜山市「柿安一本松牧場」，1年只養20頭，其特別之處在於餵養飼料裡面，加進了阿古屋珍珠貝粉，讓肉質更加柔嫩。

晶華表示，三燔本家以及北投晶泉丰旅二樓的三燔北投，將於10月27日至11月17日推出「真珠牛壽喜燒套餐」，以涮煮、籠蒸、壽喜燒及燉煮等方式呈現不同風味，每人6800元，活動期間透過晶華會APP預訂可享85折優惠。

▲點八粵重現經典粵式美味，同時加入創新元素，為顧客帶來新鮮的用餐體驗。（圖／點八粵提供）

另外，點八餐飲旗下時尚粵菜品牌「點八粵」，自台南打響名號後，近日終於正式進軍台北市場，北部首間旗艦店落腳於熱鬧的台北市東區商圈，鄰近明曜百貨，是購物後的放鬆用餐好去處。經過多月的籌備與細緻的人員培訓，「點八粵」忠孝店將於11月1日正式開幕，即日起展開為期一周的試營運。

▲「點八粵」午茶雅宴套餐僅需198元起，在悠閒午後享受貴婦般的輕奢下午茶時光。（圖／點八粵提供）

點八粵除了推出多樣化的麵、飯類個人套餐外，還精心設計了網美級的下午茶餐點，每日下午2點至5點的「午茶雅宴」，將港點結合歐風下午茶的獨特風格，最低只要198元起。11月1日起凡消費雙層餐盤以上的下午茶套餐，就送市價399元的「超肌能縮時氣墊面膜」一盒，享受美食的同時，也能呵護肌膚。數量有限，送完為止。