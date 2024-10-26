ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛」　壽喜燒套餐享和牛4吃

▲吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛」。（圖／晶華提供）

▲晶華引進吃珍珠粉長大的「柿安真珠牛」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

和牛控看過來！台北晶華酒店從日本引進吃珍珠粉長大的「柿安真珠牛」，10月27日至11月17日於三燔本家、三燔北投推出壽喜燒套餐，每人6800元，透過晶華會APP預訂可享85折優惠。

▲吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛」。（圖／晶華提供）

▲「真珠牛壽喜燒套餐」將以涮煮、籠蒸、壽喜燒及燉煮等4種方式呈現。（圖／晶華提供）

柿安本店是成立近150年歷史的日本餐飲集團，旗下除擁有料亭、肉舖及和風甜點品牌外，最知名還是自家經營、積極培育頂級牛種的養殖牧場。晶華表示，此次引進的「真珠牛」來自日本三重縣龜山市「柿安一本松牧場」，1年只養20頭，其特別之處在於餵養飼料裡面，加進了阿古屋珍珠貝粉，讓肉質更加柔嫩。

晶華表示，三燔本家以及北投晶泉丰旅二樓的三燔北投，將於10月27日至11月17日推出「真珠牛壽喜燒套餐」，以涮煮、籠蒸、壽喜燒及燉煮等方式呈現不同風味，每人6800元，活動期間透過晶華會APP預訂可享85折優惠。

▲點八粵重現經典粵式美味，同時加入創新元素，為顧客帶來新鮮的用餐體驗。（圖／點八粵提供）

另外，點八餐飲旗下時尚粵菜品牌「點八粵」，自台南打響名號後，近日終於正式進軍台北市場，北部首間旗艦店落腳於熱鬧的台北市東區商圈，鄰近明曜百貨，是購物後的放鬆用餐好去處。經過多月的籌備與細緻的人員培訓，「點八粵」忠孝店將於11月1日正式開幕，即日起展開為期一周的試營運。

▲「點八粵」午茶雅宴套餐僅需198元起，在悠閒午後享受貴婦般的輕奢下午茶時光。（圖／點八粵提供）

點八粵除了推出多樣化的麵、飯類個人套餐外，還精心設計了網美級的下午茶餐點，每日下午2點至5點的「午茶雅宴」，將港點結合歐風下午茶的獨特風格，最低只要198元起。11月1日起凡消費雙層餐盤以上的下午茶套餐，就送市價399元的「超肌能縮時氣墊面膜」一盒，享受美食的同時，也能呵護肌膚。數量有限，送完為止。

關鍵字： 美食雲 晶華 柿安真珠牛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

熊一燒肉首度插旗基隆

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

屋馬3品牌慶祝中信兄弟封王優惠

開箱／高雄日航酒店今開幕　亮點先看

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

每周只營業兩天！宜蘭超夯老宅甜點店

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

身分證號碼「4中1」免費吃豬肋排

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366