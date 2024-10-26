中信兄弟封王優惠！屋馬3品牌連推4天　穿球衣送炸雞、季票打9折

▲屋馬燒肉3品牌推出中信兄弟封王優惠。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

慶祝中信兄弟奪得年度總冠軍，屋馬餐飲集團旗下3品牌即日起至10月29日推出封王優惠，只要憑中信兄弟2024季票、會員卡，或者穿著兄弟象球衣用餐，就能享有9折優惠，以及免費吃安格斯壽喜牛快樂卷、韓式炸雞等優惠。

慶祝中信兄弟封王，屋馬餐飲集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食優惠如下：

屋馬燒肉

1、憑「中信兄弟2024季票 」來店用餐，即享「9折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷1份」，1張季票可兌換1份。

2、憑 「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷1份」，1張會員卡可兌換1份。

金韓食

1、憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「9折優惠+韓式炸雞1份」，1張季票可兌換1份。

2、憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「韓式炸雞1份」，1張會員卡可兌換1份。

涮屋馬

1、憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「9折優惠＋點購套餐湯底免費升級。」1張季票可兌換1份。

2、憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「點購套餐即增送單人海鮮1份，1張會員卡可兌換1份。

▲「22:02新莊店」10/28起連4天請吃豬肉套餐。（圖／22:02提供）

另外，知名連鎖火鍋餐廳「22:02新莊店」被爆菜盤沾上老鼠屎，該分店在停業2天並完成清消後，10月28日至10月31日推出免費試吃活動，每位內用客人免費贈送「誠意十足（豬）套餐」，內容物包括菜盤（小）1份、梅花豬肉10片、湯底任選2種。22:02強調，沒有人數上限，採現場登記，只要在4天活動期間，營業時間內於店裡用餐，皆可免費享用套餐（每人限兌換1套）。

