ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

中信兄弟封王優惠！屋馬3品牌連推4天　穿球衣送炸雞、季票打9折

▲屋馬燒肉。（圖／台中智選假日飯店提供）

▲屋馬燒肉3品牌推出中信兄弟封王優惠。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

慶祝中信兄弟奪得年度總冠軍，屋馬餐飲集團旗下3品牌即日起至10月29日推出封王優惠，只要憑中信兄弟2024季票、會員卡，或者穿著兄弟象球衣用餐，就能享有9折優惠，以及免費吃安格斯壽喜牛快樂卷、韓式炸雞等優惠。

慶祝中信兄弟封王，屋馬餐飲集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食優惠如下：

屋馬燒肉
1、憑「中信兄弟2024季票 」來店用餐，即享「9折優惠+安格斯壽喜牛快樂卷1份」，1張季票可兌換1份。
2、憑 「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「安格斯壽喜牛快樂卷1份」，1張會員卡可兌換1份。

金韓食
1、憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「9折優惠+韓式炸雞1份」，1張季票可兌換1份。
2、憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」，或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「韓式炸雞1份」，1張會員卡可兌換1份。

涮屋馬
1、憑「中信兄弟2024季票」來店用餐，即享「9折優惠＋點購套餐湯底免費升級。」1張季票可兌換1份。
2、憑「中信兄弟2024會員卡（猛象會、艾樂粉、親子象）」或穿「兄弟象球衣」來店用餐，即享「點購套餐即增送單人海鮮1份，1張會員卡可兌換1份。

▲「22:02新莊店」10/28起連4天請吃豬肉套餐。（圖／22:02提供）

另外，知名連鎖火鍋餐廳「22:02新莊店」被爆菜盤沾上老鼠屎，該分店在停業2天並完成清消後，10月28日至10月31日推出免費試吃活動，每位內用客人免費贈送「誠意十足（豬）套餐」，內容物包括菜盤（小）1份、梅花豬肉10片、湯底任選2種。22:02強調，沒有人數上限，採現場登記，只要在4天活動期間，營業時間內於店裡用餐，皆可免費享用套餐（每人限兌換1套）。
 

關鍵字： 美食雲 屋馬燒肉 中信兄弟封王優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

推薦閱讀

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

熊一燒肉首度插旗基隆

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

台南最後秘境「哈赫拿爾森林」開放

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

手搖飲原茶免費升級奶蓋限時4天喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1986年出生今天喝珍奶只要38元！

住礁溪溫泉旅館每人1026起

屋馬3品牌慶祝中信兄弟封王優惠

開箱／高雄日航酒店今開幕　亮點先看

買日月行館贈台北或高雄漢來住宿券

每周只營業兩天！宜蘭超夯老宅甜點店

江振誠吃過也愛上！石牌無名手工蛋餅

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

身分證號碼「4中1」免費吃豬肋排

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

吃珍珠粉長大！晶華引進「柿安真珠牛

拉亞漢堡x森永牛奶糖合推7款聯名餐點

開箱北海道唯一咖啡百名店！

勝勢里肌豬排套餐買一送一

咖啡控的周末私密據點！板橋寧靜小店

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊

屏東「周日限定夜市」超詳細攤位攻略

熊一燒肉首度插旗基隆

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366