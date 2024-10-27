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哈利波特粉絲看過來！5打卡點今起免費拍　港味市集66攤2天快閃

▲《哈利波特》快閃店。（圖／主辦方提供）

▲《哈利波特》快閃店將從今（27日）起在台北東區限期登場。（圖／主辦方提供）

記者彭懷玉／綜合報導

哈利波特粉絲看過來！《哈利波特》快閃店將從今（27日）起在台北東區限期登場，一共有5大打卡點可以免費拍，從「霍格華茲經典圖」一路到大扭蛋區，買得到近百款全新周邊；11月2日「2024好友港節市集」則在華山1914快閃2天，66組攤位匯集港式名店，香港REV-NOW樂團也將飛來演唱。

▲《哈利波特》快閃店。（圖／主辦方提供）

▲《哈利波特》快閃店推出近百款全新周邊商品。（圖／主辦方提供）

《哈利波特》快閃店
粉絲準備衝，《哈利波特》快閃店就在台北東區地下街第二廣場，從今（27日）起限期登場，從大門前的「霍格華茲經典圖」開始，接著有「金探子」、「霍格華茲徽章」及「9¾月台」等經典圖案，往內走，還有到「入學通知信」大扭蛋區。同時，快閃店還推出近百款全新周邊商品，包含Q版多比「滑鼠墊」、霍格華茲特快車「毛毯」，以及9¾月台「門簾」。

《哈利波特》快閃店
展覽日期：10月27日-2025年2月9日
展覽地點：台北東區地下街第二廣場
營業時間：11:30-20:30（10/28 拍攝日12:00後開放入場）

▲2024好友港節市集。（圖／主辦方提供）

▲2024好友港節市集。（圖／主辦方提供）

2024好友港節市集
「2024好友港節市集」將於11月2日和11月3日在華山1914文創園區登場，活動匯聚來自香港與臺灣的美食、文創及音樂表演，並有66組攤位進駐，分為三大主題區域。其中，「好味好飲」區域匯集了港式名店，不用出國就能享受正宗的港式美食，包括菠蘿包、咖哩魚蛋和多款港式甜品。「友港創作」則展示文創精品，巡遊在港式風格的設計小物，有瞬間穿越到香港街頭的錯覺。

11月2日，將有臺灣新生代歌手艾雨帆率先登場，隨後由香港的REV-NOW樂團帶來震撼演出，創作型男莊昱凡也將迷人嗓音演繹多首動人歌曲，當天由曾獲香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」殊榮的謝雅兒壓軸登場。11月3日，音樂舞台將由香港獨立歌手楊倬翹揭幕，接著臺灣歌手鄭尹翔與馬來西亞籍的江曜綸將攜手帶來動感演出，隨後「超5」的威浪與廣告小天后孫睿將依序登場，並由臺灣音樂家謝宇威與香港Beyond前團員劉志遠聯手壓軸。

2024好友港節市集
日期：11月2日和11月3日
地點：華山1914文創創意產業園區

關鍵字： 台北市旅遊 《哈利波特》快閃店 2024好友港節市集

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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