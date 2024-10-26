新加坡18必吃美食全公開！辣椒螃蟹、榴槤披薩　帆船賞夕陽吃西餐

▲星國融合來自馬來西亞、印度和中國等多元族群文化，發展出餐飲的獨特性與多樣化。（圖／新加坡旅遊局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

出國旅遊時，品嚐當地美食已成不可或缺的行程，為推廣新加坡美食與烹飪文化，新加坡美食節即日起至10月31日登場，新加坡旅遊局也不藏私推薦辣椒螃蟹人氣店家、米其林星級餐廳，或到帆船上一面賞夕陽，一邊享用西式美食。

你對新加坡的美食了解多嗎？為推廣新加坡美食與烹飪文化，新加坡美食節(Singapore Food Festival)即日起在Chijmes Hall讚美廣場等三處登場，今年以「傳承、當代、創新美食」為主題，打破傳統市集形式，帶來融合經典與創新的美食狂歡節；傳統與當代廚師攜手展現創意，策畫藝術與食材的互動展覽，開啟民眾對未來美食的想像。

如沒能趕得上飛到新加坡朝聖，新加坡旅遊局也端出多元的美食清單，供旅客參考：

▲菜式尤以辣椒螃蟹聞名，知名餐廳瓊榮記海鮮(Keng Eng Kee Seafood)和新烏敏海鮮(New Ubin Seafood)皆受當地人喜愛。（圖／新加坡旅遊局提供）

街頭小吃

星國融合來自馬來西亞、印度和中國等多元族群文化，發展出餐飲的獨特性與多樣化。像是以「煮炒」為代表的料理文化，菜式尤以辣椒螃蟹聞名，知名餐廳瓊榮記海鮮(Keng Eng Kee Seafood)和新烏敏海鮮(New Ubin Seafood)皆是當地人聚會的熱門場所。

Bismillah Biryani則可以享受到正宗印度風味，或在CHIFA!秘魯中式餐廳體驗異國風情的料理。對於蔬食者，必比登推薦的Whole Earth是新加坡首家娘惹泰式蔬食餐廳，以其娘惹檳城仁當聞名；創新西式餐廳NomVnom則有獨特的蔬食漢堡和榴槤披薩，十分特別。

米其林星級餐廳和名店

新加坡擁有眾多米其林星級餐廳，以及入選《世界50最佳餐廳》、《亞洲50最佳餐廳》和《亞洲50最佳酒吧》的名店，Seroja將傳統馬來與東南亞風味結合現代料理；Thevar則將南印度風味與創新烹飪技巧融合；Labyrinth以創新手法重新詮釋新加坡料理廣獲好評。

▲新加坡Jigger&Pony。（資料照／記者彭懷玉攝）



此外，當地酒吧文化也獨具特色，像是Jigger & Pony與Nutmeg & Clove等酒吧致力於提供創意雞尾酒。而隨著永續意識提升，餐廳如AIR CCCC也採用自家花園種植的可持續食材，以及蔬食酒吧Analogue也提供純素調酒，展現新加坡多元的餐飲風貌。

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▲Royal Albatross高桅帆船上用餐。（圖／新加坡旅遊局提供）



沉浸式用餐選擇

推薦到Royal Albatross高桅帆船上，一邊欣賞夕陽西下，一邊享用西式精緻美食；Ocean Restaurant則提供與超過4萬隻海洋生物共進晚餐的機會；新加坡動物園則讓一家大小與可愛的動物共享早餐，體驗野趣十足的近距離接觸。

此外，Nox在全黑的環境中帶來感官用餐冒險，透過12道精緻菜餚，引導味蕾探索全新境界。喜愛藝術的旅客也不容錯過Le Petit Chef的3D投影體驗，將餐桌變為螢幕，用餐兼具趣味性。

▲▼2024香港美酒佳餚巡禮10月26、27日在中環海濱登場，還能體驗濃厚西洋鬼節氣氛。（圖／香港旅遊局提供）





與此同時，香港「美酒佳餚巡禮」10月26、27日在中環海濱登場，聚集逾300個環球美食攤位，以及各式互動美食體驗、現場娛樂表演，萬聖節將至，還能體驗濃厚西洋鬼節氣氛。台灣旅客可免費獲贈嘉賓特選禮包，包括入場券、8張品味券及紀念酒杯1個。10月28日至11月30日，香港也將接著舉行「品味全城」活動，雲集全港數百家餐廳和酒吧，推薦的限定菜式及特選優惠，讓旅客進一步探索香港日夜繽紛的飲食文化。

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