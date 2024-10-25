Mister Donut推「3大萬聖節優惠」！甜甜圈30元有找、飲料買1送1

▲Mister Donut祭出3大萬聖節優惠。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節即將到來，甜甜圈品牌Mister Donut祭出「3大限時優惠」，甜甜圈下殺30元有找，還有現做飲品買1送1，即日起限時開跑。

Mister Donut「3大萬聖節優惠」來了，即日起至10月31日連7天於全門市可享「6入甜甜圈189元」、「10入甜甜圈299元」，換算下來，平均一顆甜甜圈最低不用30元。以上限選原價39元的甜甜圈，可補差價換購價高商品，實際販售品項依門市現場陳列為準，數量有限、售完為止。

至10月27日前還有「現做飲品買1送1」優惠，品項包括「皇家伯爵紅茶（熱／冰）」及「京都焙茶16oz」，開放任選，並以價低者為優惠品項。

▲COLD STONE推出超可愛聯名「酷黑Kuromi冰心捲。（圖／COLD STONE提供）

另外，為迎接萬聖節，COLD STONE也找來三麗鷗人氣巨星「Kuromi（酷洛米）」首度聯名推出「酷黑Kuromi冰心捲」，選用人氣濃郁生乳酪冰淇淋結合OREO碎片，打造鹹甜口感，海綿蛋糕體則特意印上Kuromi頭型剪影，並以酷黑紫色呈現，十分可愛，且買還送Kuromi限定外提盒、限量貼紙1張及鋼刀1支，售價850元，至11月21日則可享現折100元優惠。

酷黑Kuromi冰心捲即日於全台門市開賣，各門市現貨數量有限、售完為止，售完則採預購方式，預計最快11月中陸續到貨出貨。

為歡慶萬聖節到來，即日起至10月27日限時3天全門市還有「萬聖吃冰趣優惠」，期間只要購買中杯以上含桶裝冰淇淋，享同尺寸冰淇淋第2杯50元，提醒不含脆餅，並以價低者為優惠品項。