▲高雄日航酒店今（25日）開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

南台灣首間日系國際酒店「高雄日航酒店」今（25日）開幕，11月1日起正式對外營運。《ETtoday新聞雲》搶先開箱，從客房設備到餐飲空間，告訴你這間最新酒店5大亮點。

▲酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄日航酒店位於亞洲新灣區，22層樓高建築內共有260 間客房、5間各系菜式餐廳，距離捷運站走路只要不到10分鐘，鄰近更有高雄市立圖書館總館、高雄展覽館、夢時代購物中心等景點，更能散步到輕軌，前往光榮碼頭、駁二藝術特區都很方便。

▲▼高雄日航酒店基本客房，有一大床與兩小床選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點1：客房10坪起跳 融入港都山海意象設計

260間客房共可分為4種房型，坪數從10坪至38坪不等，整體設計融入港都山海意象，以沉穩內斂的茶褐色為主調，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，房卡設計亦加入大港橋圖案，展現與在地連結。

▲房卡設計融入高雄意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多功能插座。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，從客房硬體設計細節即可感受日系貼心細膩款待服務，如床頭與書桌旁插座設置的多功能插座，因應時代潮流有type-C、type-A和一般插座，方便旅客充電；全館客房使用席夢思床墊，提供舒適睡眠品質。

▲▼每間客房均有膠囊咖啡機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房衛浴採乾濕分離。（圖／記者蔡玟君攝）

迷你吧則有膠囊咖啡機，選用UCC鑑定士系列咖啡膠囊與深蒸靜岡煎茶，亦有TWG茶包讓旅客可在房內自行沖泡；而衛浴則採乾濕分離，並設有浴缸，讓旅客結束一天行程後可藉由泡澡放鬆身心。

▲▼頂級皓月行政套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲套房內衛浴也享有都會景觀。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點2：行政套房坐擁高空景觀，泡澡也能俯瞰城市景緻

高雄日航酒店設有行政樓層，頂級行政套房坪數為26至38坪，分隔出客廳、臥室、衛浴、走入式衣帽間等空間，臥室更擁有雙面開闊窗景，躺床上就能將周邊風景盡收眼底；衛浴除了同樣享有都會景觀外，還能邊泡澡邊看電視。

▲▼酒店行政酒廊。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點3：行政酒廊一站式款待服務

為了行政樓層旅客而設的行政酒廊，從入住與退房、早餐，提供一站式服務。除了全天提供點心小食，早餐則是Semi Buffet型式。

▲▼行政酒廊主餐選擇多元。（圖／記者蔡玟君攝）

主餐提供5種現點現作蛋料理，如西式蛋捲、班尼迪克蛋等，亦有法式布列特餅、義式帕尼尼選擇，並有烏骨雞蛋、靈芝雞蛋、葉黃素雞蛋等6種精選蛋品，每天隨機提供3種讓房客選擇。

▲▼自助區更有天然蜂巢蜜可以當場享用。（圖／記者蔡玟君攝）

Semi Buffet的自助餐台同樣豐富，從各式麵包、優格、粥品、熱食、蔬菜、咖啡、水果等應有盡有，更提供「天然蜂巢蜜」讓行政樓層旅客享用。

▲SERENA全日餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲桃泉中餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點4：多元化餐飲亮點

館內餐飲選擇多元，從大廳咖啡、洋溢南國氣息的「SERENA 全日餐廳」，到提供板前壽司、鐵板燒與套餐多種選擇的「飛翔日本料理」，還有以粵菜為主打的「桃泉中餐廳」。

▲▼桃泉中餐廳套餐，木瓜盅更是招牌料理。（圖／記者蔡玟君攝）

桃泉中餐廳以套餐形式提供，其中「南北杏豚菜膽燉木瓜盅」更是招牌料理。業者表示，這道菜過去曾在日本的日航酒店提供，藉由此次開幕於中餐廳內復刻，讓旅客享用。主廚將日月魚與木瓜結合、湯頭濃郁，並在其中放入娃娃菜、南北杏、豬腱肉、青木瓜等配料，推薦先吃料、再喝湯，最後慢慢挖取木瓜果肉與湯一起品嚐，更有回甘感。

▲金黃金白魚翅撈飯。（圖／記者蔡玟君攝）

而「金黃金白魚翅撈飯」則以黃瓜加上老母雞、豬大骨、雞脖子、金華火腿熬製湯頭，再搭上瑤柱干貝與魚翅，飯則以蛋黃與南瓜炒製而成，推薦先喝湯，再將湯與魚翅慢慢淋上炒飯一起享用最佳。

▲酒店泳池區。（圖／業者提供）

▲▼頂樓天空酒吧。（圖／記者蔡玟君攝）

■亮點5：公共設施多元，頂樓天空酒吧看港都日夜風情

住酒店當然要享受館內公共設施！館內擁有可欣賞港都市景泳池，更不能錯過頂樓的天空酒吧。天空酒吧於室內外均設有座位，戶外露台設置純白沙發，搭配綠意植栽，洋溢緩慢愜意氛圍，旅客可在此點杯調酒、輕食，特頂角度甚至能看得到港灣夕陽美景。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲高雄晶英國際行館迎來7周年。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，高雄亞灣區首家五星級飯店「晶英國際行館」則迎來7周年，今年以「藝啟．走吧」為主題，推出住宿、餐飲與SPA等多項優惠，邀請賓客回顧七年來的美好時光。

▲▼高雄晶英國際行館御心侶驛景觀大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

7周年系列活動特別邀請酩悅軒尼詩集團旗下知名香檳品牌Moët & Chandon合作，推出獨家紀念日專案。自11月起，雙人平日入住高樓層御心侶驛房型並含翌日早餐，每晚優惠價10,999元起，享有Moët & Chandon旗艦商品Brut Imperial香檳一支、Moët & Chandon品牌獨家布置，與晶英國際行館全館餐飲抵用金2000元。

11月1日起至12月31日，不限專案入住晶英國際行館，加價升等房型滿1798元，行館再加碼贈送Moët & Chandon香檳200ml一瓶；於Ukai-tei Kaohsiung用餐滿額即贈「金馬賓館當代美術館」入場券，消費滿5000元再享300元餐飲抵用券。

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