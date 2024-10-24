香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

▲手扒雞始祖「香鷄城」不排除全台快閃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有台灣手扒雞始祖之稱的「香鷄城」，日前宣布在空軍三重一村開設手扒雞快閃店，開放預約不到2小時就全被訂光。不過沒搶到的朋友別難過，業者透露，只要能找到願意配合的餐廳，不排除繼續在全台各地快閃，讓更多人可以吃到美味的手扒雞。

▲香鷄城手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

香鷄城日前宣布與空軍三重一村「擺渡人29」合作，推出手扒雞快閃活動，時間為10月25日至11月16日的周五、六（合計共8天），採線上預約模式、線下付款取貨，每份套餐手扒雞1隻（含胡椒鹽）、鹹酥雞1份、可樂330ml兩罐。

快閃活動開放預約當日，上百份手扒雞套餐不到2小時就全被訂光，讓許多粉絲難過的說「沒搶到」，不過香鷄城第三代陳巧瑜透露，只要能找到願意配合的餐廳，可以使用他們的設備做出符合標準的手扒雞，不排除繼續在全台各地快閃，讓更多人可以吃到。

▲香鷄城目前暫時以網路販售冷凍食品為主。（圖／記者黃士原攝）

▲香鷄城新推「黑蒜雞湯」（前）和「剝皮辣椒雞湯」（後）兩款冷凍商品。（圖／記者黃士原攝）

至於香鷄城未來的展店規劃，陳巧瑜表示，疫情改變了餐飲業生態，目前以網路販售冷凍食品為主，在還沒找出解決人力問題、高店租等問題前，短期內不會開設實體店面，暫時以快閃店的方式大家見面，因為她們下定決心，「如果再開店就不關了」。

隨著天氣轉涼，香鷄城也推出「黑蒜雞湯」和「剝皮辣椒雞湯」兩款全新冷凍商品，簡單加熱10至15分鐘就能快速上桌，暖心又暖胃。黑蒜雞湯以天然黑蒜與優質雞腿製成，剝皮辣椒雞湯則經過慢火細熬，散發微辣爽口滋味。

▲拿坡里炸雞桶限時下殺57折。（圖／業者提供）

另外，萬聖節即將到來，全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出「6塊咔啦腿排桶下殺199元」限定優惠，較原價打出57折折扣，換算下來，平均每塊炸雞只要33元，10月23日起至10月31日限時開吃；「6塊咔啦腿排桶」是選用帶骨雞腿排經過醃製後，再裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮嫩多汁。