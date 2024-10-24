台灣設計展在台南玩法！看國華街療癒小方形招牌、最美藝術街區

▲台南永樂市場招牌因應這次台灣設計展活動大變身。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

「2024台灣設計展」將從10月26日起登場，今年以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，邀民眾一起到台南見證穿越時空的城市風貌。台南市政府觀光旅遊局就推薦2天1夜玩法，穿進巷弄逛古蹟、吃美食，晚上漫步海安路藝術街區，還可以到安平看超萌美樂蒂與酷洛米。

今年台灣設計展分成主展區及衛星展區，遍及台南車站、南美館2館、西市場、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館及各地商圈，如孔廟、國華友愛、永樂市場，從巷弄延伸到台南主要地標。

▲百年西門布市透過這次設計展，透過特色招牌設計，帶領旅客走入探索。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼西市場內則有「南服計畫」展。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

從台南火車站出發，旅客可先前往再次限定開放的321藝術聚落，遊走在日式木造建築間感受設計創新能量。美食一級戰區的國華街，今年也成為台灣設計展的一部分，旅客可深入百年西市場與西門布市探索，同時策展單位以「吃」和「穿」兩道日常生活軸線作為切入視角，讓旅客近距離看市場古蹟建築細部構造、低調的在地品牌，以及設計與古蹟融合後展現的新姿態。

▲永樂市場招牌大變身，彩度鮮明又各具特色。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，永樂市場外的招牌大更新，一個個正方形招牌彩度鮮明，以圖案與文字展現每間店鋪特色，一字排開成為街上一道醒目風景，讓許多人直呼「太可愛！」同樣是此次展期必拍。

▲已在安平遊憩碼頭登場的酷洛米與美樂蒂。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

逛展之餘，台南市現在也有許多大型活動正同步舉行中，例如安平遊憩碼頭旁的「My Melody & Kuromi 台南探險之旅」已經開跑，看超可愛美樂蒂與酷洛米大型氣偶坐在河畔，欣賞運河日夜風光。

▲海安街道美術館讓海安路成為台南最美藝術街區。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

「海安街道美術館」同樣如火如荼登場中，本次策展納入河港元素，設置大型裝置藝術呈現日夜共影交織多變的環境視覺、聲光、科技等藝術作品，展現如水文、帆影等視覺意向，將海安路打造成台南最美藝術街區。