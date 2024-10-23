31冰淇淋嘉義首店10／25開幕　小雙球升級優惠連推3天

▲「31冰淇淋」嘉義首店10月25日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼高雄、台南後，「31冰淇淋」也插旗嘉義，第1家店將於10月25日開幕，地點落腳新光三越B1。品牌同時推出優惠活動，10月27日前購買小雙球冰淇淋，加價31元升級為標準雙球。

源自美國的31冰淇淋，正式名稱為Baskin-Robbins，為了讓顧客在一個月（31天）裡，每天都能品嚐不同的冰淇淋，店裡提供31種口味讓顧客選擇，因此也被粉絲們暱稱為「31 Ice Cream」、「 31冰淇淋」。該品牌在2014年無預警退出台灣市場後，2018年重新回歸，除了經典款、季節限定，每月還會推出不同的特製夢幻特殊口味。

▲31冰淇淋X《哈利波特》聯名商品「霍格華茲學院的喜悅」。（圖／取自31冰淇淋臉書粉專）

31冰淇淋今年開始往南部拓點，今年4月重返高雄，陸續開出4家店，7月插旗台南。日前則是宣布進軍嘉義，第1家店落腳新光三越B1，10月25日正式開幕，品牌也準備該店專屬優惠活動，27日前購買小雙球冰淇淋，加價31元馬上升級為標準雙球。

此外，31冰淇淋11月10日前與《哈利波特》聯名，推出一系列以哈利波特、霍格華茲學院及蜂蜜公爵為主題的甜點商品。聯名口味「霍格華茲學院的喜悅」將象徵霍格華茲4個學院的4色糖果，搭配奶茶風味冰淇淋及香甜濃郁的焦糖彩帶。

▲31冰淇淋X《哈利波特》聯名商品「分類帽聖代」。（圖／取自31冰淇淋臉書粉專）

「哈利波特雙球杯」將4個學院的院徽，以2個為一組設計。「分類帽聖代」則是在小球冰淇淋上面，分別鋪上鮮奶油、巧克力醬、巧克力碎片、金黃色的糖珠，並放上巧克力製成的分類帽。「蜂蜜公爵聖代特別版」以柏蒂全口味豆為靈感，將雷根糖和鮮奶油放在3球冰淇淋上面。

▲gelato pique cafe推出萬聖節限定小怪獸可麗餅。（圖／記者蕭筠攝）

另外，日本人氣法式可麗餅店「gelato pique cafe」推出萬聖節限定「小怪獸可麗餅」，選用白巧克力屑把可麗餅打造成毛茸茸造型，搭配怪獸招牌耳朵、眼睛，可愛爆表，一共有2口味選擇，即日起於全門市限時開賣，每店限量500支，售完為止。