點套餐送蝦仁飯！3餐廳進駐林口三井2館祭優惠　鰻魚便當半價

▲忠青商行「招牌好蝦蛋飯」。（圖／緯豆集團提供）



記者黃士原／台北報導

預計11月14日開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館），今天開始試營運，進駐餐飲品牌中的忠青商行、北海道湯咖哩Suage及鰻鰻EXPRESS，紛紛推出各種優惠，包括點套餐送蝦仁飯、湯咖哩買一送一，以及鰻魚便當外帶半價。

▲忠青商行「剝皮辣椒肉燥拌麵」。（圖／緯豆集團提供）

忠青商行

被網友稱讚是台北第一蝦仁飯的「忠青商行」，緯豆集團取得代理權後就持續展店，近期開出MITSUI OUTLET PARK林口二館店，10月23日至25日試營運期間，來店消費任一套餐，並加入品牌LINE好友會員，送「極品好蝦炊飯套餐」1份（價值238元，限量），下次來店免費兌換，送完為止。11月14日至12月1日，凡點「招牌好蝦蛋飯套餐」即贈人氣小菜「豬血糕佐花生粉」1份。

迎接林口二館店開幕，忠青商行推出9道新品上市，主食套餐共有4款全新品項，分別是香辣皮蛋肉燥麵、剝皮辣椒肉燥拌麵、田園高麗菜蝦水餃與家鄉韭菜蝦水餃。好菜系列這次準備了3款全新品項，分別是牛肉蔥香捲餅、椒麻牛肉蔥香捲餅與忠青夫妻雙片。

▲Suage的「綜合海鮮湯咖哩」。（圖／Suage提供）

北海道湯咖哩Suage

湯咖哩顧名思義是可以喝的咖哩，「Suage」為了強調原汁原味的美味順口，「原味湯底」所用的特製洋蔥泥、特製高湯、綜合香料、馬薩拉香料等原料皆自北海道本店運輸來台，在熬煮後添入秘製香料油與羅勒，最後再經一晚時間靜置，使洋蔥的香甜浸入湯底。

歡慶進駐MITSUI OUTLET PARK林口二館，10月23日至11月12日，只要消費滿600元即贈送百元抵用券，全數預計發出1000張，共送出10萬元抵用餐券。而正式開幕11月14日起連3天，只要點用任一口味湯咖哩1份，就送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」1份。

▲一本鰻便當。（圖／大江戶町鰻屋提供）

鰻鰻EXPRESS

台中鰻魚飯名店­「大江戶町鰻屋」，以職人炭火直烤契作頂級活鰻為特色，在台中擁有4家門店，此次首度進駐MITSUI OUTLET PARK林口二館3樓美食街，量身打造新品牌「鰻鰻EXPRESS」，營運模式濃縮大江戶町鰻屋菜單精華，以快速美味為宗旨，鰻魚飯套餐288元起。

歡慶首次插旗北部，鰻鰻EXPRESS推出多項優惠。第一波10月23日開始，單筆消費滿500元，即送「鰻魚起司玉子燒」1份兌換券。第二波從正式開幕（11/14）起連推7天，「一本鰻便當」外帶半價395元（原價790元），每日限量30份。第三波11月14日至12月1日，單筆消費滿500元送「日式茶碗蒸」，每日限量30份。