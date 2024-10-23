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只有今天！CoCo「大杯擂焙珍奶第2杯10元」限時開喝

▲▼CoCo冬韻擂焙珍奶 。（圖／CoCo提供）

▲CoCo冬韻擂焙珍奶今天第2杯10元喝 。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」今（23）日祭出限時1天「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日推「大杯冬韻擂焙珍奶第2杯10元」優惠，只要80元就能喝2杯，換算下來單杯只要40元，且糖度、冰量可隨意任選，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「冬韻擂焙珍奶」是採用馬玉山客家擂茶配方，嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成濃厚擂茶粉，再結合日式鹿兒島焙奶茶，每一口都能喝到醇厚茶底，再放進Q彈蜜珍珠，提醒擂茶粉因含有小麥、砂糖、黑豆、薏仁、燕麥、綠茶、白芝麻、黑糯米、黑麥、糙米、黑芝麻、蕎麥、小麥胚芽、山藥、蓮子、黑棗粉等穀物，不建議對其過敏者飲用。

▲▼頃刻間推萬聖節限定免費加料活動。（圖／頃刻間提供）

▲頃刻間推免費加料活動。（圖／頃刻間提供）

另一家手搖飲業者「頃刻間」即日起至10月31日則有「免費加料」活動，期間只要於門市購買任一飲品即可直接多加「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」，一次就能免費吃到2種配料。

頃刻間的「波霸珍珠」是經由慢火熬煮結合黑糖，口感Q彈入味，「糯香圓仔」則採用無添加任何色素及防腐劑的紅白小湯圓，軟中帶Q，每一口都是滿滿香甜糯米味。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 頃刻間

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